William Bonner faz caras e bocas ao lado da esposa e brinca: ''Quando você está com fome''

Jornalista William Bonner publica montagem de fotos em que aparece com a cara fechada ao lado da esposa, Natasha Dantas

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 12h19

O âncora do Jornal NacionalWilliam Bonner (58) compartilhou um momento de intimidade com a esposa nas redes sociais!

Na manhã desta sexta-feira, 24, o jornalista compartilhou uma montagem com várias selfies ao lado da mulher, Natasha Dantas. Fazendo careta, com a cara fechada, ele brincou ao contar que estava com fome quando as imagens foram feitas.

"Quando você está com fome, mas ela quer porque quer tirar uma selfie", escreveu Bonner na legenda da postagem.

"Hahaha adorei... só muda o endereço", disse uma seguidora nos comentários. "Eita homem sério", destacou outra. "Aaaahhhh! Amo um casal!!", declarou uma terceira.

William Bonner recria cena famosa de 'Rocky'

Recentemente, William Bonner e Natasha Dantas aproveitando viagem pelos Estados Unidos, e o artista encantou os fãs ao recriar uma das cenas mais famosas do filme Rocky, de 1976, protagonizado por Sylvester Stallone. Nas imagens, Bonner surgiu subindo a enorme escadaria do Museu de Arte da Filadélfia, e revelou que foi um desafio feito pela mulher. "Quando a gente estava junto da estátua do Rocky, na Filadélfia, minha mulher falou assim pra mim: 'Duvido que você suba correndo a escadaria do Museu da Filadélfia, que nem o Rocky fez no filme, e lá em cima ainda comemore com pulinhos. Duvido!'", contou ele.

