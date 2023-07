William Bonner e Natasha Dantas posam com looks combinando: ‘Amarelou’

Quanta sintonia! Natasha Dantas encanta web ao mostrar look combinando com o marido, William Bonner

A fisioterapeuta Natasha Dantas aproveitou o clima de descontração desta sexta-feira, 21, para compartilhar um registro inédito com o marido, o jornalista William Bonner, em suas redes sociais. Mas um detalhe roubou a cena! É que o casal tem tanta sintonia que até combinou os looks antes de saírem de casa.

No clique, Natasha e William, que acabaram de retornar de uma temporada na Europa, posam juntinhos em uma praça, vestidos com roupas amarelas. Na legenda, a fisioterapeuta brincou com a pose ‘diferentona’ do marido: “PS 1: as poses dele. PS 2: Bia Bonemer você tem um pupilo em casa”, ela mandou um recado para a enteada, Beatriz Bonemer.

Natasha ainda complementou a legenda com um emoji de pintinho amarelo para brincar com o apresentador do ‘Jornal Nacional’ na Globo. Nos comentários, os fãs foram só elogios para o casal apaixonado: “Adorei a combinação”, disse uma seguidora. “Amarelou”, brincou outra fã. “Vocês são muito show”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha D B (@natashadantasb)

Vale lembrar que William e Natasha, que oficializaram a união em uma cerimônia intimista em 2018, passaram as últimas três semanas aproveitando o melhor da Europa. O casal, inclusive, encontrou com os filhos do jornalista, os trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura, frutos do antigo relacionamento com Fátima Bernardes, durante a passagem por Paris, na França.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natasha D B (@natashadantasb)

William Bonner posa sorridente em registro raro ao lado da esposa:

O público do Jornal Nacional notou a ausência de William Bonner nos últimos dias. É que o apresentador do noticiário da Globo estava de férias e curtindo da melhor maneira! Inclusive, o jornalista usou as redes sociais para compartilhar um clique em que aparece super sorridente ao lado da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Confira!