White party: Ronaldo e Celina Locks recebem convidados em festa luxuosa na Espanha

Ronaldo e Celina Locks recebem convidados na segunda etapa de casamento que termina só nesta sexta

O empresário e ex-craque Ronaldo Nazário realizou mais uma das etapas de seu casamento com a modelo Celina Locks. Na noite desta quarta-feira, 27, eles receberam convidados famosos para uma white party - ou seja, todos os convidados precisaram usar a cor branca.

Nas redes sociais, artistas como Sabrina Sato, Galvão Bueno, Kaká e João Guilherme Silva surgiram sorridentes durante a cerimônia. A noiva também surgiu deslumbrante para a festa e apostou em um look com muitas joias e acessórios de luxo.

"Dia de receber nossos convidados", disse ela que foi enaltecida pelo visual deslumbrante. Para a comemoração, ela apostou em um vestido tipo slip dress com muita renda e sensualidade.

Ronaldo Nazário e Celina Locks estão juntos desde 2015, mas o craque só pediu a noiva em casamento em janeiro deste ano. Este é o quarto relacionamento sério do craque, que já se envolveu com Milene Domingues, Daniella Cicarelli e Maria Beatriz Antony.

Os dois já fizeram a cerimônia de casamento na segunda-feira, 25. Na sexta-feira, o casal ainda realiza a terceira parte da festa, que será um verdadeiro banquete servido aos convidados. A comemoração acontece em Ibiza, na Espanha.

Veja:

Sabrina Sato usa look poderoso no casamento de Ronaldo

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença no casamento de Ronaldo e Celina Locks nesta segunda-feira, 25. Para o evento luxuoso em Ibiza, na Espanha, a famosa não economizou no look e surpreendeu com um vestido caríssimo, de modelo comportado, mas nada discreto.

Em sua rede social, a artista, conhecida pelas suas produções icônicas, exibiu cliques usando a peça de grife que já custou até R$ 56 mil em um site do Brasil. O modelo longo, de cor rosa e com acabamento de plumas foi combinado com uma carteira prata brilhante e óculos escuros, também brilhantes.