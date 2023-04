Whindersson revela sonho não realizado em nova entrevista em podcast

Em entrevista no podcast das atrizes Fernanda Concon e Klara Castanho, Whindersson falou sobre a fama e seus sonhos

Whindersson Nunes foi o mais novo convidado do “Sem Nome Pode”, podcast comandado por Klara Castanho e Fernanda Concon, apresentado na noite da última quarta-feira, 12, o comediante falou sobre ser famoso, sua paixão pelo boxe e um sonho não realizado: "Ter paz, ficar só tranquilo, só de boa".

Sobre o seu lugar preferido no mundo, o humorista contou que gosta de viajar para um país que não é reconhecido e pode curtir à vontade: "Eu gosto do México, é um clima do Brasil, temperatura do Brasil, comida parecida, mas o povo não me conhece, consigo ir à praia, no shopping".

Nos comentários da publicação, os internautas comentaram o desabafo sincero de um dos maiores nomes da internet da atualidade. “Paz não tem preço e nem em negociação! Ter paz é divino!”, exclamou uma internauta.

A simplicidade de Whindersson também chamou a atenção dos ouvintes. “Sou tão fã do Whindersson, admiro a humildade dele, a fé e o olhar de empatia que ele sempre tem com o próximo. Sem contar que ele é muito engraçado no natural, sem forçar nada”, escreveu um segundo usuário.

Nasceu! Viih Tube e Eliezer publicam primeira foto com a filha

Finalmente! Viih Tube e Eliezer celebraram o nascimento de sua primeira filha, Lua. Eles publicaram uma foto sem mostrar o rostinho da bebê e surpreenderam ao contar sobre o dia do parto da pequena.

"Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 às 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias", escreveram os papais na legenda da foto do Instagram.

"E me aguardem, porque sou ariana em! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", escreveu a mais nova coruja do pedaço, brincando com o signo da filha.