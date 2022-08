Whindersson Nunes surge com o rosto machucado após treino de luta: "Mexi com o cara errado"

Nas redes sociais, o humorista Whindersson Nunes mostrou o rosto todo machucado após treinar com Luis Felipe Buda

O humorista Whindersson Nunes (27) levou a pior e foi atingido no rosto pelo lutador de MMA Luis Felipe Buda durante um treino de luta.

O atleta compartilhou vários registros do youtuber com o nariz sangrando nos Stories do Instagram e falou sobre o ocorrido com bastante bom-humor.

"Salve, galera. Segunda-feira, onze horas da noite. Olha só", disse Buda, mostrando o rosto do amigo. Após o comentário, Whindersson também brincou com a situação. "Mexi com o cara errado", confessou ele. "Porrada com alegria, hein", completou o atleta.

Confira os cliques de Whindersson Nunes com o rosto machucado:

Novas tatuagens

Whindersson Nunes usou as redes sociais para mostrar aos fãs as três novas tatuagens que fez: duas em seu rosto e uma em seu pescoço. Para exibir os novos desenhos, o humorista publicou uma sequência de fotos fazendo caras e bocas. "Novo show, novas tattoos. Não me matem, por favor Deu vontade", disse ele na legenda da publicação.

