Whindersson Nunes revela nova tatuagem peitoral

Humorista e cantor Whindersson Nunes mostra nova tatuagem em redes sociais

O humorista Whindersson Nunes (28) mostrou em suas redes sociais sua nova tatuagem, uma onça, que fez em seu peito. O famoso aproveitou também para brincar sobre uma outra arte na pele que ele ainda não terminou de fazer.

“Terminar a tatuagem ❌ Fazer uma nova ✅”, brincou o humorista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No clique, que é uma selfie em frente ao espelho, Whindersson aparece sem camisa, com uma parte do rosto de uma onça tatuado em seu peitoral.

Os comentários foram inundados por elogios pelo novo desenho do humorista. “Meu Deus, que linda a tatuagem”, comentou uma internauta. “Ameiii”, exaltou a modelo Thaylise Pivato, ex-namorada de Vitão, que já foi apontada como affair de Whindersson, mas ambos negaram. “Cada dia mais parecido com o Brad Pitt”, brincou um outro seguidor.

Veja a publicação do humorista Whindersson Nunes exibindo sua nova tatuagem no peito:

Whindersson Nunes desabafa com saudades do filho

Desde o falecimento de João Miguel, Whindersson Nunes faz raros relatos sobre a saudade do filho, mas em agosto do ano passado, o humorista também usou o Twitter para falar sobre o luto: "Acordei com tanta saudade do João Miguel, queria ter conhecido aquele cara, ele ia ser um cara legal, mas vai passar", desabafou.

O humorista ainda falou sobre alguns comentários que recebe desde que perdeu o filho: "Eu evito conversar sobre isso com alguém porque eu sei que vão falar algo que eu vou ficar chateado, e eu fico mesmo: ‘Talvez Deus estivesse preparando algo’, não amigo, não acredito que Deus faça um game com o filho dos outros não, fique na sua", abriu o coração.