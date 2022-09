Whindersson Nunes posa de cueca no Japão e brinca: “Piriguete não sente frio”

Em cima do Monte Fuji, o humorista Whindersson Nunes posa só de cueca no frio do Japão

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 19h34

Nesta sexta-feira, 9, o humorista Whindersson Nunes (27) resolveu mostrar que é imune ao frio do Japão em suas redes sociais. O youtuber publicou uma foto apenas de cueca em cima do Monte Fuji, vulcão inativo mais famoso do país, após chegar ao topo depois de uma subida que leva de seis a 12 horas, dependendo da época do ano em que é feita.

Na legenda, Whindersson colocou: “Piriguete não sente frio”, brincando com um famoso meme da internet. Nos comentários, os fãs e seguidores rasgaram elogios ao humorista. “Mó bundona”, “Te amo, príncipe”, entre outros.

Confira as fotos feitas por Whindersson Nunes no Monte Fuji:

Whindersson surge com rosto machucado após treino

O humorista Whindersson Nunes acabou levando a pior durante seu treino de luta com o lutador de MMA, Luis Felipe Buda, sendo atingido no rosto e ficando machucado. O atleta compartilhou registros de Whindersson com o nariz sangrando nos Stories do Instagram e falou sobre o ocorrido com bastante bom-humor.

"Salve, galera. Segunda-feira, onze horas da noite. Olha só", disse Buda, mostrando o rosto do humorista. Após o comentário, Whindersson também brincou com a situação. "Mexi com o cara errado", confessou ele. "Porrada com alegria, hein", completou o atleta.

Vale lembrar que há pouco tempo, Whindersson havia feito novas tatuagens em seu rosto. "Novo show, novas tattoos. Não me matem, por favor Deu vontade", escreveu ele na legenda da publicação onde mostrava suas novas aquisições.

Os fãs elogiaram as novas tatuagens de Whindersson. "Gostei muito", comentou um internauta. "Cada dia mais hype", disseoutro. "Tá perfeito", falou uma seguidora. Teve quem não gostou dos novos desenhos. "Tanto espaço na perna, tu vai tatuar logo o rostinho", falou mais uma.