Whindersson Nunes mostra novas tatuagens no rosto: "Não me matem"

Redação Publicado em 26/07/2022, às 20h27

Whindersson Nunes (27) usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 26, para mostrar aos fãs as três novas tatuagens que fez: duas em seu rosto e uma em seu pescoço.

Para exibir os novos desenhos, o humorista compartilhou uma sequência de fotos fazendo caras e bocas. "Novo show, novas tattoos. Não me matem, por favor Deu vontade", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs elogiaram as novas tatuagens de Whindersson. "Gostei muito", disse um internauta. "Cada dia mais hype", afirmou outro. "Tá perfeito", comentou uma seguidora. Teve quem não gostou dos novos desenhos. "Tanto espaço na perna, tu vai tatuar logo o rostinho", falou mais uma.

Confira as novas tatuagens de Whindersson Nunes:

Perrengue em show

Recentemente, Whindersson fez um longo desabafo nas redes sociais após passar por uma situação inusitada durante um show em Natal, no Rio Grande do Norte. O humorista contou que foi surpreendido com uma chuva forte durante a apresentação. Devido à situação, ele não conseguiu fazer o show que era esperado por causa do tempo, e se desculpou com os fãs.

"Galera de Natal/RN, mil desculpas pelo evento de não ter sido um espetáculo como vocês mereciam [...] Eu também vou a shows, e quando não sinto que me entregaram o que prometiam faz todo o sentido pegar meu dinheiro de volta. Deixei informações sobre reembolso nos meus stories pra quem se sentiu prejudicado, mais uma vez mil desculpas, e eu espero que em um outro momento você possa ver o meu melhor", disse ele.

