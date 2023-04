Whindersson Nunes já devorou pastel de grilo; veja lista de famosos que já comeram coisas estranhas

Além de Whindersson Nunes, lista conta com Simone, Simaria e até mesmo Nicolas Cage

Muitos famosos já afirmaram que não têm frescura na hora de comer e que topam provar até mesmo os pratos mais exóticos. No entanto, há alguns itens que fogem do comum na hora da refeição e, em alguns casos, podem estar até vivos na hora de engolir. Whindersson Nunes, Nicolas Cage, Simone e Simaria são apenas alguns dos nomes que já devoraram coisas estranhas.

O humorista e youtuber Whindersson Nunes foi um dos que encarou um prato exótico. No programa da apresentadora Eliana, ele topou participar do quadro Cardápio Surpresa, no ano de 2019, e acabou comendo um pastel de queijo com grilo. "É bem voltada para sua fase fitness", brincou a chef Andreia Pimentel, responsável pela criação, na época.

Além disso, no mesmo quadro, o comediante também encarou uma farofa de barata. Na ocasião, a chef explicou que a barata que havia sido utilizada para a preparação do alimento era de uma espécie que pode ser usada para alimentação humana. Para preparar a farinha ela teria utilizado o corpo do inseto desidratado.

No mesmo quadro, as cantoras e irmãs Simone e Simaria, que hoje seguem carreira solo, também enfretaram um momento tenso no programa. As duas provaram diversos pratos exóticos de Pimentel e, ao final do cardápio, foram surpreendidas por um prato com bacalhau e carne de cobra. "Fizemos batatas amassadas, tempero a cobra", contou a chef.

Outro artista brasileiro que não tem medo na hora de comer é o ator Daniel de Oliveira. O marido de Sophie Charlotte contou, em entrevista à Jô Soares, que costuma experimentar de tudo em suas viagens e já chegou até a comer algo que não sabia o que era na China. "Comi um negócio que até hoje não sei o que era, mas tinha gosto de terra e era um bicho."

FAMOSOS DE HOLLYWOOD COMEM 'COMIDAS' EXÓTICAS

Já no mundo das celebridades internacionais, o ator Nicolas Cage passou por um trauma quando teve que comer uma barata viva. Tudo aconteceu durante as filmagens do filme clássico O Beijo do Vampiro (1988). "Toda vez que penso nisso, às vezes fico traumatizado e não quero fazer isso de novo ou algo parecido novamente", contou, em entrevista à Mediacorp.

Além dele, a atriz Shailene Woodley, conhecida por seu papel em filmes como A Culpa É das Estrelas (2014) e a trilogia Divergente (2014 - 2016), já afirmou que costuma comer argila como parte de um ritual de beleza. "Argila é uma das melhores coisas que você pode colocar no seu corpo. Ouvi pela primeira vez sobre os benefícios de comer barro de um motorista de táxi", afirmou ao Into the Gloss.