Whindersson Nunes desabafa após viagem com a ex, Maria Lina

Whindersson Nunes se pronuncia após vídeo de flagra com a ex-namorada, Maria Lina, circular na web: 'Duas pessoas adultas tentam curar suas dores'

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 14h32

O humorista Whindersson Nunes se pronunciou nas redes sociais sobre a viagem que fez com a ex-namorada, Maria Lina, para o Egito. Os dois foram flagrados em um hotel no Egito e o momento viralizou na internet. Assim, o artista compartilhou um desabafo sobre como se sentiu ao ver o flagra e o motivo da viagem com a ex.

Whindersson contou que eles decidiram viajar juntos para um lugar que ainda não conheciam perto da data em que completou um ano da morte do filho deles, que faleceu pouco depois do nascimento.

"Um ano que perdemos nosso neném no último dia 31. Duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor, pensamos por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco pros dois a saudade que nunca vamos poder desfazer. Todos os brasileiros que encontrei eu disse isso, e pedi pra respeitarem ou sei lá postar depois, coisa que eu não precisava nem falar sabe. Mas realmente é como um zoológico, não tem explicação que façam entender. Sei que sou uma pessoa pública e entendo que as pessoas estejam interessadas nas vidas das pessoas, é assim que vivemos e ganhamos a vida, mas nem tudo na vida é ter um 'crush' ou 'shippar' as pessoas, tem gente que só quer passar alguns dias de paz e curar dores que nunca pensou que precisaria curar e não ficar lendo todo tipo de opinião e julgamento durante um luto", disse ele.

Maria Lina desabafa sobre falta de privacidade

Por sua vez, Maria Lina também desabafou sobre o flagra. Ela falou sobre a falta de privacidade em um post nos stories do Instagram.

"Desconfortável e invasivo. Momentos íntimos expostos... muito chato. Tantas pessoas fazem de tudo pra estarem em evidência, por que não focar nelas e deixar quem realmente preza por descrição, quietos?", disse ela.