Whindersson Nunes deixa recado para Luísa Sonza em live e fãs se agitam

Durante uma live realizada por Luísa Sonza, Whindersson Nunes apareceu e fez questão de deixar um recado para sua ex-esposa; confira!

Mesmo anos depois de sua separação, o ex-casal Luísa Sonza e Whindersson Nunes ainda dão o que falar entre seus fãs. Nesta noite de terça-feira, 14, a cantora realizou uma live em seu Instagram e aproveitou o momento para conversar com seus seguidores. No entanto, um detalhe nos seus comentários chamou a atenção do público.

Quem estava presente notou que o comediante e influenciador digital estava presente na live. Whindersson se juntou aos fãs da loira e lhe deixou um elogio durante a conversa. "Tá linda você", disparou ele.

Nas redes sociais, os fãs do ex-casal foram a loucura e vibraram nas redes sociais. "Eu sinto cheiro de amor", "O que te iludiu? O Whindersson Nunes comentando na live da Luísa Sonza!!", disseram. Outros ainda torceram para os dois reatarem. "Nunca supero, Whind resgata ela do penhasco logo", brincou um internauta. "Meu sonho, voltem", disparou outro.

Confira as reações:

🚨FAMOSOS: Durante live de Luisa Sonza, Whindersson Nunes elogia a ex-esposa: “Tá linda”. pic.twitter.com/yI2pwA82Nm — CHOQUEI (@choquei) November 14, 2023

oq te iludiu? o whindersson nunes comentando na live da luisa sonza!! — melissa𖥦🇪🇪 (@melissabottii) November 14, 2023

nunca supero, whind resgata ela do penhasco logo https://t.co/YkFHHykDUU — amandex (@amandexblindex) November 15, 2023

Eu sinto cheiro de amor — Tiss Denim Store et all (@Tina_Mgbushu) November 14, 2023

Luísa Sonza explica áudio sobre separação

Mais cedo nesta terça-feira, 14, Luísa Sonzase surpreendeu com uma teoria criada por seus fãs após ela divulgar um áudio que mandou para um ex-namorado. Na ocasião, eles cogitaram que ele teria sido sobre o término com seu último namorado, Chico Moedas, que lhe traiu após poucos meses de relacionamento.

O áudio sobre o término foi divulgado por Sonza em seu novo álbum e traz uma declaração dela chamando o ex de irresponsável. “Eu preciso me curar e você não está deixando eu me curar. Você fica me machucando, você fica dando um jeito de atrapalhar um dia legal. […] Eu não sei, eu só tento não machucar os outros, mas você está me machucando e eu deveria estar me escolhendo agora e eu não estou, estou de novo chorando aqui, me atrasando pro meu trabalho, eu tenho dois shows hoje, eu estou me atrasando pro meu trabalho para mandar essa m*rda desse áudio para você. Me respeita, cara. Para de fazer o que você quiser. Você acha que você é quem?”, disse ela.

Em suas redes sociais, a cantora negou as teorias e afirmou que o áudio era para um outro relacionamento. “Esse é um áudio original de um término que eu tive. Já vi que tem um monte de gente falando que é desse meu último relacionamento… Pelo amor de Deus! Para começar, eu não ia chorar daquele jeito, né? Porque já deixei muito claro os motivos desse último término”, afirmou.

E completou: “É de uma coisa muito antiga e é um áudio que me tocou muito um tempo depois que eu ouvi e eu quis colocar de uma maneira nesse álbum porque é um Escândalo Íntimo. Mas não tem absolutamente nada a ver nenhuma dessas coisas, essas teorias que vocês criam de marketing, de resto do álbum ser sobre isso”.