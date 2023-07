Whindersson Nunes dá dinheiro após prometer prêmio para quem acertasse tatuagem

Se preparando para mais uma luta na Irlanda, Whindersson Nunes prometeu valor em dinheiro para seguidor que acertasse nova tatuagem

Cabe mais? O humorista e youtuber Whindersson Nunes fez mais uma tatuagem e prometeu um prêmio de mil reais para quem acertasse o desenho, antes que ele mostrasse o resultado final. Então, uma seguidora deu seu palpite e acabou acertando.

Ao apostar que o novo desenho feito pelo comediante, que está se preparando para mais uma luta na Irlanda, seria um falcão ou uma espada, Whindersson confirmou que a seguidora estaria certa e garantiu que iria pagar o valor prometido anteriormente. “Acertou, miserável! Manda o pix”, pediu o lutador. Mais tarde, o humorista ainda fez questão de compartilhar um comprovante de que realmente teria pago. Whindersson vai lutar mais uma vez por um campeonato internacional de boxe amador com outras personalidades.

Recentemente o humorista venceu o polonês Filip Marcineck e vai subir no ringue da 3 Arena novamente no dia 15 de julho para lutar contra King Kenny, influenciador inglês, durante o High Stakes, torneio internacional de boxe amador que está acontecendo na cidade de Dublin, na Irlanda.

Whindersson Nunes - Créditos: Twitter

WHINDERSSON DESABAFA SOBRE REPROVAÇÃO IRLANDESES POR TATUAGENS NO ROSTO

Neste último domingo, 18, o humorista Whindersson Nunes usou suas redes sociais para revelar um problema e tanto! Recentemente, o humorista fez mais uma tatuagem em seu rosto, escrito “Bom Jesus”, dentro de uma coroa. Contudo, ele desabafa que vem sentindo que as tatuagens em seu rosto não são bem aceita na Irlanda, país do norte da Europa onde Whindersson aguarda por sua próxima luta na competição de box High Stakes.

“Tatuagem no rosto aqui na Irlanda é meio estranho, eu entro numa loja pra comprar sei lá, um brinco, e fica todo mundo com uma cara de 'quem deixou esse rapaz sem tornozeleira entrar aqui'”, comentou o humorista, através de seu perfil oficial no Twitter. Bem-humorado com a situação, o influenciador digital compartilhou uma imagem de um meme para poder exemplificar o que está sentindo com tudo isso. “E e eu fico com essa energia todo tempo”, completou o humorista.

