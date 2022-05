Whindersson dá aula de empatia após cantar 'Baby Shark' para um bebê que estava chorando durante seu show

Whindersson Nunes canta música infantil para um bebê que estava chorando em seu show e manda recado para o pai da menina

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 14h41

No show de Whindersson Nunes (27) que rolou em Paris na última segunda-feira, 09, uma coisa inusitada aconteceu: uma criança começou a chorar.

E, o jeito que o humorista encontrou para ‘lidar’ com a situação está conquistando completamente os internautas.

Ao invés de se irritar ou pedir para que ela parasse, ele fez com que todos da plateia cantassem uma música infantil junto com ele.

Logo na manhã desta terça-feira, 10, o youtuber usou seu Twitter para contar sobre a situação. “Ontem tinha uma neném chorando no show, fiz o teatro todinho cantar Baby Shark [risos]”, disse.

“Minha filha!”, falou um internauta em resposta ao tweet dele. Em seguida, o pai tentou se justificar: “Ontem ela estava um pouco enjoada com sono. Ela estava assistindo no celular, mas chegou uma hora que não deu mais. Eu sei que a situação era chata, e algumas pessoas na fileira da frente estavam reclamando, mas o Whindersson foi super compreensível e deu um show”.

O pai do anjinho João Miguel, então, fez questão de ressaltar o quanto aquilo não foi um problema para ele. “Não foi nada chato irmão, que isso. Todo mundo tem o direito de sair e se divertir, cuidar de bebês de colo não é uma coisa fácil, mas no meu show vocês não precisam se preocupar em me atrapalhar, pelo contrário, sejam bem-vindos”, garantiu.

Confira os posts de Whindersson Nunes contando que cantou Baby Shark para um bebê que estava chorando durante seu show:

Ontem tinha uma neném chorando no show, fiz o teatro todim cantar Baby Shark kkkkkkkkkkkk hahahah 🥰🥰🥰 — Whindersson (@whindersson) May 10, 2022