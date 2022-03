Wesley Safadão tem Twitter hackeado com conteúdos pornográficos e racistas e se pronuncia sobre invasão

Cantor Wesley Safadão se manifesta com bom humor após invasão de criminosos em seu perfil no Twitter

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 10h24

O cantor Wesley Safadão (33) teve rede social invadida na manhã desta quarta-feira, 23.

O perfil do artista no Twitter foi hackeado e teve postagens de teor racista, homofóbico e pornográfico publicadas na web.

A equipe de Safadão chegou a postar um comunicado oficial sobre a invasão com conteúdos impróprios, que deixaram os fãs do artista chocados. "Informamos que o cantor Wesley Safadão teve sua conta do Twitter hackeada nesta madrugada, em que foram feitas postagens de conteúdos impróprios. A equipe responsável pelas redes sociais do artista já está tomando as devidas providências para resolver o ocorrido".

O famoso esbanjou seu bom humor ao se pronunciar sobre o ocorrido nos Stories de seu Instagram, na manhã desta quarta-feira, 23.

"Esse negócio de botar senha 12345, está vendo o que deu? Eu esqueço as minhas senhas, então coloco senhas fáceis. Hackearam meu Twitter, postaram um monte de bagaceira em meu Twitter, mas a gente já está resolvendo", disse Wesley Safadão.

"Pelo amor de Deus, hackers, devolvam a minha conta", pediu ainda aos criminosos.

O último post de Wesley antes de ter a conta hackeada foi na noite de terça-feira, 02: "Deus, obrigado por me proteger e me guiar em mais um dia!", escreveu ele.

