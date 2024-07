Wesley Safadão lamenta a morte do filho de Zé Vaqueiro

Wesley Safadão compartilhou sua solidariedade ao saber da notícia; Arthur nasceu com Síndrome de Patau, que causa problemas de má-formação

Após comunicar a morte de seu filho caçula Arthur, de 11 meses, na madrugada desta terça-feira, 09, em suas redes sociais, Zé Vaqueiro e Ingra Soares ganharam apoio de amigos famosos, entre eles, Wesley Safadão que usou as suas redes sociais para mandar uma mensagem de apoio à família:

"Acordei agora com a triste notícia do falecimento do filhinho do meu amigo Zé Vaqueiro, que Deus traga o conforto ao seu coração e de sua esposa, e de toda a família. Recebam meu abraço e meus sentimentos!”, escreveu o cantor.

Zé Vaqueiro e Ingra comunicaram a morte do filho por meio de publicações em seus respectivos Stories do Instagram, na madrugada desta terça. "Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", dizia o comunicado.

A síndrome de Patau, que acometeu Arthur, é uma doença genética decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13 - caracterizada por um cromossomo a mais. Ela causa problemas de má-formação no rosto e nos membros e também nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário. Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa do sertanejo, eles informaram que o pequeno faleceu após uma disfunção múltipla de órgãos.

