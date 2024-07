Wesley Safadão abre a intimidade e mostra momentos em família: 'Especiais'

Férias em família! Wesley Safadão abre a intimidade e exibe momentos ao lados dos três filhos e da esposa, Thyane Dantas; veja

O cantor Wesley Safadão mostrou como está curtindo as férias dos filhos. Em sua rede social, o artista abriu a intimidade neta quarta-feira, 10, e compartilhou alguns registros se divertindo com os três herdeiros, Yhudy Lima, da relação com Mileide Mihaile, e Ysis e Dom, do casamento atual com Thyane Dantas.

Além de aparecer brincando com as crianças, o famoso surgiu em clima de romance com a esposa em um barco. Wesley Safadão ainda postou um vídeo pulando da embarcação com amada. O cantor então falou sobre estar tendo dias muito bons ao lado de sua família.

"Meus dias tem sido incríveis, tenho vivido momentos especiais ao lado dos amores da minha vida", contou ele na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Que lindo", elogiaram os fãs. "O primogênito é a cara do papai", falaram sobre a semelhança do mais velho com ele e muita gente falou sobre a beleza de Ysis.

Ainda nos últimos dias, a única menina de Wesley Safadão impressionou ao surgir falando em inglês. Em um vídeo com Thyane Dantas, a garota apareceu traduzindo as falas da mãe para a língua estrangeira. A herdeira do meio ainda surpreendeu ao fazer uma apresentação na escola no idioma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wesley Safadão (@wesleysafadao)

Filho de Wesley Safadão chora e revela drama pessoal

O filho mais novo de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Dom, de 5 anos, mostrou que assim como muita gente fica chateado ao ter que voltar às atividades obrigatórias da rotina. Em uma segunda-feira, o menino inclusive chorou muito e exibiu seu descontentamento ao ter que ir para a escola.

Sem mostrar que estava achando engraçada a postura dramática do caçula, o cantor o gravou derramando lágrimas e dizendo que não queria ir ao colégio. Aos prantos, Dom surgiu fazendo cara feia e respondeu para o pai o motivo de não querer ir estudar. Veja o que aconteceu aqui.