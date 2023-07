Web vai à loucura ao notar detalhe importante em Éder Militão durante festa

Jogador de futebol e pai de Cecília, Éder Militão se diverte em festa de aniversário da filha sem aliança

A madrugada desta terça-feira, 11, foi animada! A internet foi tomada pela festa de aniversário de um ano da pequena Cecília, filha de Éder Militão e Karoline Lima. Algo que deixou os internautas intrigados foi a diversão e amizade do ex-casal, mas um detalhe em específico chamou bem a atenção: o jogador de futebol do Real Madrid havia tirado sua aliança no final do evento.

Os papais coruja não pouparam esforços para fazer com que o dia de sua filha fosse mais que especial, posando juntos para fotos, mostrando toda união possível durante a festa que aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, no interior do Estado de São Paulo, com a temática de circo.

Éder e Karoline roubaram a cena ao se divertiram juntos, cantando em cima do palco ao som de diversos pagodes. Foi nesse exato momento que o craque da Seleção Brasileira apareceu sem aliança em seu dedo, acessório que ele estava usando enquanto Cássia Lourenço, sua atual namorada e que criou diversas polêmicas na festa, ainda estava presente no evento.

Os detetives da web, claro, não deixaram o detalhe passar batido. “Não é possível eu estar shippando esses dois depois de tudo o que ele fez”, brincou uma internauta. “Assumo meu desvio de caráter: torcer pela volta de Éder Militão e Karoline Lima”, torceu uma outra. “Dia muito difícil para ser a Cássia”, ironizou uma terceira. “Militão, pede desculpa pra Karoline agora e eu digo se esperava ou não”, “Vem aí o Cecílio”, “O gol mais lindo do Militão esse ano” e “A tatuagem de 'Mili' vai virar milUDIR”, foram outros comentário.

Para quem não se lembra, Éder Militão e Karoline Lima viveram um romance de junho de 2021 até 2022. Durante esse um ano juntos, a influenciadora digital ficou grávida e foi viver na Espanha ao lado do jogador de futebol. Porém, dias antes de Cecília nascer, a loira descobriu algumas traições do atleta, fazendo com que a relação terminasse.

Militão começo da festa com aliança / final da festa sem aliança



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/G1OzaA267I — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 11, 2023

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial. Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, pelos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.