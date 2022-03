WE Forum reúne executivas para debate sobre empreendedorismo

Evento falou sobre o papel da mulher nos negócios e trouxe importantes convidadas atuantes no mercado

Redação Publicado em 29/03/2022, às 08h33

A Fecomercio Bela Vista, localizada na cidade de São Paulo, recebeu o Women Entrepreneur Forum, um evento de alcance global, responsável por reunir cerca de 500 executivas do Brasil e do mundo, com a missão de debater o papel da mulher empreendedora no cenário atual.

Para deixar a discussão ainda mais rica, marcaram presença duas importantes convidadas: a diretora executiva de Pay TV do Grupo Bandeirantes, Mônica Monteiro (48) e a diretora da BandNews TV, Rosângela Lara (52), que compartilharam um pouco das suas experiências e dos desafios enfrentados diariamente.