Wanessa surpreende o filho com presente inusitado instalado em sua mansão: "É caro"

Wanessa surpreende o filho com presentão; aos 11 anos, ele ficou perplexo com o presente

A cantora Wanessa Camargo impressionou os seguidores nesta sexta-feira, 2, ao mostraer o presentão que deu ao filho, José Marcus, de 11 anos. Ela surpreendeu o herdeiro com um item bem inusitado instalado na mansão em que eles moram.

Trata-se de uma cama elástica gigantesca que, segundo ela, agora é o mais novo xodó do herdeiro . "As crianças aqui adoram pula-pula! Até eu entro na brincadeira", escreveu ela na legenda da publicação em que surge se divertindo ao lado dos pequenos.

Nos comentários, fãs deixaram muitas mensagens para a atriz. "Nossa, o José Marcus está no tamanho da Wanessa", reagiu uma. "Certeza que o pula-pula para 'as crianças' foi só um pretexto pra você brincar, confessa", disse outra. "Que lindos. Meu filho quer uma dessa, pena que é caro", lamentou uma terceira.

Vale lembrar que ela também é mamãe de João Francisco Buaiz, de oito, ambos frutos do ex-relacionamento da cantora com o empresário Marcus Buaiz. Os dois terminaram o casamento no início do ano e já estão vivendo novos amores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

REVELAÇÕES

Wanessa Camargo (40) tem passado por um período decisivo em sua vida pessoal. Depois de uma separação pegou os fãs de surpresa, ela tem retomado a carreira de cantora e pretende desabafar artisticamente o que passou nos últimos anos. Em entrevista à revista CARAS, ela confessou que não estava feliz. Sem contratos com gravadoras, a artista afirmou que agora se sente madura e segura o suficiente para montar projetos os quais ela poderá ser verdadeira com seus sentimentos.

"Agora, sou uma artista independente e ninguém mais diz o que devo fazer. Canto, produzo e gravo o que quero. Nesse álbum tive coragem de falar o que queria, mas sem ser agressiva. Fui verdadeira e elegante com as pessoas citadas", disse.