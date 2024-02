Wanessa retira acusação de perseguição a Davi no BBB 24: Será que colou?

Em conversa com Davi, seu companheiro de confinamento no BBB 24, Wanessa abriu o coração e, teoricamente, colocou fim a perseguição ao baiano

Arrependimento: Ação ou efeito de arrepender-se. Remorso ou mágoa por se ter cometido um mal. Essa palavrinha mágica e libertadora que faz parte do nosso dicionário e da vida cotidiana de todos nós (atire a primeira pedra quem nunca se arrependeu um dia) parece que preencheu o coraçãozinho de nossa Wanessa Camargo (41), que, sem saber, ganhou o papel de vilã do BBB 24 dos mais emocionados fãs que acompanham cada segundo do reality show.

Na madrugada desta sexta-feira, 2, a cantora e o participante Davi (Um pipoquinha de raiz. Pra quem não sabe, é um ‘apelido’ carinhoso dado por Boninho aos anônimos que participam do programa) tiveram uma longa e interessante conversa. Parece que a artista colocou a mão na consciência de que estava passando dos limites com o seu companheiro de confinamento e se abriu para ele.

Usando seus óculos de grau - que toda vez que ela os coloca, faz uma boa ação (Reparem!) – Wanessa confessou ao baiano de 21 anos que está pronta para mudar de ideia em relação a ele. “Minha vivência aqui não é questão de acabar com a reputação de alguém. Mas, às vezes, eu posso estar fazendo, e estar sendo errada. Mas, às vezes, posso estar acertando”, disse a moça, sob os olhares atentos de Davi. “Estou pronta aqui para mudar minha ideia o tempo inteiro... Quando a galera falou ‘maldade, maldade’, entrei numa pilha. Fiquei dois dias sem conseguir olhar para você, de mágoa. Não sou essa pessoa”, continuou a filha de Zezé Di Camargo (61).

Mais tarde, já no Quarto Gnomo – ‘covil’ de Rodriguinho (45) e cia – Wanessa contou para o carioca (pipoca) Juninho a conversa que teve com Davi. No diálogo com o motorista de aplicativo, a cantora disse que estava “pronta” para mudar sua visão sobre o baiano. “Sobre as coisas mais sérias, inclusive, que eu entrei em pilha e coloquei pilha, eu vou falar para cada um que eu chamei ele de manipulador e falar: ‘Gente, retiro, não acho que é o caso. Peço desculpas’”, declarou.

Será que finalmente a paz será selada entre Wanessa - mais por parte da 'camarote' - e Davi no BBB 24? Será que finalmente esse jogo vai começar a andar para frente e vamos parar de ser atormentados por teorias da conspiração infundadas e perseguições que, até o momento, são os únicos e cansativos assuntos na casa? Oremos e esperaremos as cenas dos próximos capítulos.