Wanessa Camargo teria recusado convite para o 'BBB' e outros realities pelo marido

Cantora Wanessa Camargo teria declinado convites de realities pelo marido Marcus Buaiz

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 13h58

A cantora Wanessa Camargo (39) teria recusado vários convites de trabalho pelo marido!

Segundo informações da coluna do Leo Dias, a artista não teria aceitado participar do BBB, de A Fazenda e até de comandar um programa no Discovery pelo Marcus Buaiz.

De acordo o jornalista, o empresário raramente ajudava na carreira da esposa. Para evitar desentendimentos familiares, ela recusou os convites.

A oportunidade mais recente, que foi negada pela cantora, foi de comandar um programa no Discovery Home & Health sobre moda, beleza e saúde.

Nesta sexta-feira, 6, Leo Dias também publicou que Wanessa Camargo teria encontrado Dado Dolabella (41) na Páscoa. O encontro teria sido o motivo do fim do casamento.

Fim do casamento de Wanessa Camargo

Na última segunda-feira, 2, Wanessa Camargo anunciou o fim de seu casamento com Marcus Buaiz. O casal ficou casado por 17 anos e tiveram dois filhos.