Wanessa Camargo surge em clima de romance com Dado Dolabella: "Pra sempre"

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu os seguidores ao compartilhar diversas fotos românticas ao lado do namorado

A cantora Wanessa Camargo deixou os fãs eufóricos na noite desta quarta-feira, 7, ao compartilhar nas redes sociais uma sequência de cliques em clima de romance com o seu namorado, o ator Dado Dolabella.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a artista aparece usando um vestido justinho e com um decote generoso. O look escolhido por ela deixa em destaque suas curvas impecáveis. Já Dado, usa um terno preto.

Ao dividir os cliques abraçado com o namorado, Wanessa aproveitou para se declarar escrevendo na legenda um trecho de sua música, 'Fragmentos'. "Fragmentos de amores impossíveis, mas é possível que pra sempre seja amor…", declarou.

Os fãs se derreteram com o momento romântico. "Lindos", disse a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Sempre acreditei no amor de vocês", afirmou uma seguidora. "Que lindo ver vocês dois juntos", celebrou outra. "Lindos. Vocês merecem toda a felicidade do mundo", falou uma fã.

Confira as fotos de Wanessa com Dado:

Dado homenageia Wanessa

Dado Dolabella provou que está aproveitando e muito a ‘segunda temporada’ de seu romance com a cantora Wanessa Camargo. Após receber uma declaração apaixonada da artista no Domingão com Huck, o ator decidiu fazer uma homenagem super romântica em suas redes sociais para celebrar o reencontro dos dois.

Apaixonado, ele publicou uma foto em que aparece beijando a amada e adicionou um vídeo em que Wanessa durante sua participação no programa dominical da Globo. Ela aparece cantando ‘The Best’, canção de Tina Turner (1939-2023). Na legenda, ele usou um trecho da música para declarar seu amor: "Você é simplesmente a melhor, Wanessa", o ator se derreteu. Além da declaração apaixonada para namorada, ele ainda adicionou uma localização simbólica para foto: "Paraíso".

