Wanessa Camargo se despede da mãe, Zilu, após férias juntas

Wanessa Camargo mostra sua despedida da mãe, Zilu Camargo, no aeroporto: 'Que logo possamos estar juntas novamente'

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 21h46

A cantora Wanessa Camargo compartilhou um momento carinhoso nas redes sociais nesta quinta-feira, 8. Ela se despediu da mãe, a socialite Zilu Camargo, em um aeroporto nos Estados Unidos após as férias juntas.

As duas apareceram abraçadas enquanto caminhavam pelo local antes do embarque da artista. Na legenda, Wanessa disse: “Não precisa de muita legenda... Te amo! Que logo possamos estar juntas novamente”. Ao ver o post da filha, Zilu comentou: “Te amo princesa. Logo estaremos juntas novamente”.

Vale lembrar que as duas ficaram um longo período sem se encontrarem pessoalmente por causa da pandemia de coronavírus. Zilu vive nos Estados Unidos e Wanessa mora no Brasil.

A cantora embarcou para os EUA há alguns dias para reencontrar a mãe e também curtir os dias de férias com os filhos, José Marcus e João Francisco. As crianças ficaram nos EUA na companhia do pai, o empresário Marcus Buaiz, que é o ex-marido da cantora.

