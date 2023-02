Wanessa Camargo relembra quando tio salvou sua irmã da morte: “Nunca esqueço”

Wanessa Camargo relembrou acidente envolvendo sua irmã, que queria pular de uma janela para outra e foi salva pelo tio

Wanessa Camargo (40) relembrou o susto pelo qual sua irmã, Camilla, passou quando quase se envolveu em uma tragédia na época em que as duas eram crianças.

“Meu pai viajava muito e a gente sempre ficava com a minha mãe. Ela era sacoleira, a gente acompanhava ela. E a gente morava em um prédio que não tinha rede de proteção, era o vigésimo andar“, explicou a famosa.

O assunto veio a tona no programa 'Encontro', da Rede Globo. Wanessa contou sua história em decorrência da notícia de uma criança que caiu de um prédio e morreu nesta semana.

“Uma vez meus pais saíram e ficou eu, minha irmã e meu tio. Ela queria pular de uma janela pra outra e meu tio pegou ela. Nunca esqueço essa história. Para as mães é cansativo, mas a gente tem que olhar. É muito cedo pra se julgar, é nítida que essa dor é dilacerante e espero que ela [a mãe] possa um dia se perdoar”, desabafou a artista.

Wanessa Camargo desabafa sobre a separação: "Foi difícil para mim"

Wanessa Camargo desabafou ao relembrar o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz (43). Eles ficaram juntos por 17 anos e tiveram dois filhos, José Marcus (12) e João Francisco (8).

Também em participação ao programa Encontro, a artista relembrou o julgamento que enfrentou na época do divórcio e a reação dos seus pais.

“Eu tive que lidar com muito julgamento. A gente sabe que faz parte da nossa vida, eu estou há 22 anos trabalhando com isso e já levei muita coisa na cabeça de mídia, de mentira que a gente enfrenta, de coisas na nossa cabeça. As pessoas não entendem. Eu tenho esse privilégio de ter uma família que entende e que, mesmo nas suas diferenças, acolhe. Eu tive muito acolhimento da minha família por um momento que foi muito julgado, que foi a minha separação”, disse ela.