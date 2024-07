Wanessa Camargo recorda época difícil: 'Não nasci em berço de ouro'

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração e revelou que chegou a sofrer bullying na infância por não ter condições financeiras

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal e profissional. Considerada 'nepo baby', a artista negou que possua privilégios desde o nascimento. Em entrevista ao 'PodCats', ela revelou que chegou a sofrer bullying na infância por não possuir boas condições.

O assunto veio à tona enquanto Wanessa mencionava sua participação no BBB 24, da Globo. De acordo com a namorada de Dado Dolabella, ela conseguiu, depois de muito tempo, desmistificar o 'conto de fadas' imposto pelo público em torno de sua trajetória.

A herdeira de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo explicou que comemorava cada conquista no reality show, uma vez que nem sempre possuiu tudo o que tem hoje. "Claro que dinheiro é bem-vindo em qualquer momento. Eu ganhava um prêmio de 5 [mil] e ficava ‘obaaa!’. Eu adoro", declarou.

"Eu sou uma pessoa que… não nasci em berço de ouro, não. Apesar das pessoas acharem, por que estou aqui há muito tempo, mas eu sei o que é perrengue. Eu vi meus pais ralando", completou Wanessa Camargo. Em seguida, a cantora recordou o período difícil em sua infância, antes mesmo do sucesso da dupla Zezé Di Camargo e Luciano.

"Eu tinha 9 anos quando [a música] ‘É O Amor’ estourou, então eu lembro de comemorar a geladeira cheia, lembro de bullying na escola porque eu era pobre. Eu lembro desse momento todo. E aí teve esse conto de fadas criado sobre a minha vida, que, na verdade, não é nada de conto de fadas", disse a ex-BBB.

"Meu pai foi um Messias dentro da família. Com o talento dele, conseguiu mudar a vida de uma família gigantesca. E a minha, é claro. Então, eu sou uma nepo baby mais ou menos. A partir dos 9 anos, a vida transformou. Dou muito valor para isso. Quando entrei no programa [BBB] e vi que tinha muita gente precisando, me desestimulei a concorrer", relatou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nana Rude (@nanarude)

Wanessa Camargo fala sobre gravidez de Graciele Lacerda

Wanessa Camargo se manifestou nas redes sociais sobre a chegada de seu novo irmãozinho. Nesta quinta-feira, 11, o cantor Zezé Di Camargo e a noiva, Graciele Lacerda, anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

Nos comentários da publicação feita pelo casal no feed do Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 24 comemorou o anúncio de gravidez. "Que benção! Que Deus ilumine esse novo ciclo em suas vidas! Viva", desejou a primogênita do sertanejo.

Na manhã de quinta-feira, 11, Graciele e Zezé postaram um vídeo para anunciar que a família vai aumentar. "O nosso milagre", escreveu o casal na legenda da publicação.