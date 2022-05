Wanessa Camargo pode encontrar Dado Dolabella novamente, diz colunista

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam planejando uma nova viagem, informou o colunista Leo Dias

A cantora Wanessa Camargo (39) e o ator Dado Dolabella (41) podem se encontrar novamente em uma viagem. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, eles estariam planejando um reencontro após ela anunciar o fim do casamento com Marcus Buaiz (42).

A publicação divulgou que Wanessa e Dado podem se encontrar em algumas semanas em uma viagem para uma casa em Alto do Paraíso de Goiás (GO). Este seria o mesmo local para onde eles teriam ido há pouco tempo com amigos no feriado da Páscoa. No entanto, o colunista ainda disse que os planos deles podem mudar por causa da repercussão do assunto na mídia.

Fim do casamento de Wanessa e Marcus Buaiz

A separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz foi anunciada no dia 2 de maio de 2022, quando ela fez um post nas redes sociais com um comunicado sobre o término. Os dois ficaram juntos por 17 anos e tiveram dois filhos: José Marcus (10) e João Francisco (7).

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedidos a todos espaço e privacidade neste momento", informaram.