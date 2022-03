Wanessa Camargo mostra jantar luxuoso com o marido: ''Noite especial''

Cantora Wanessa Camargo registrou momento especial com o esposo e impressionou

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 10h24

A cantora Wanessa Camargo (39) aproveitou a noite desta quarta-feira, 16, para sair com o marido.

Em sua rede social, a artista compartilhou fotos de um jantar luxuoso que experimentou com esposo, o empresário Marcus Buaiz (42).

"Noite especial com o meu amor @marcusbuaiz no D.O.M, um dos nossos lugares preferidos. Fazia bastante tempo que não vínhamos aqui, e hoje é dia de provar o menu degustação do chef @alexatala. Que experiência!", mostrou ela o momento.

Nos comentários, os seguidores e pessoas próximas deixaram seu recado para o casal. "Amo demais", escreveuZezé Di Camargo (59). "Passaram fome", brincaram os internautas ao verem os pratos com pouca comida.

Nos últimos meses, Wanessa Camargo celebrou seu aniversário em família e também comemorou mais um ano de um dos herdeiros com muito estilo.

Veja as fotos de Wanessa Camargo jantando com o marido: