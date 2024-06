Wanessa Camargo fala o motivo de ter dado 'tempo' com Dado após o BBB 24

Após 18 anos separados, Wanessa Camargo fala sobre reencontrar Dado Dolabella e o motivo do último término que tiveram; veja as revelações

A cantora Wanessa Camargo falou mais uma vez sobre o reencontro dom Dado Dolabella após 18 anos do primeiro relacionamento que tiveram e apontou o motivo da pausa recente que deu na relação deles. Depois de viverem outros amores e terem filhos com outras pessoas, a famosa comentou como é ficarem juntos novamente.

Em entrevista ao Jornal Extra, a artista revelou que, apesar de serem as mesmas pessoas, existem alguamas diferenças no corpo deles e até personalidade por conta do tempo passado. "Foram 18 anos sem contato. É muito louco para nós dois também. O reencontro trouxe sentimentos adormecidos e que voltaram com uma força surreal. Foi mágico. É interessante observar que estou lidando com a mesma pessoa, mas não é o mesmo Dado", contou.

"Ele me disse: “Nossa, sua voz mudou”. E eu respondi: “A sua continuou a mesma. Já os seus cabelos...” (risos). Estamos revivendo detalhes. Outro dia, na hora de dormir, ele pegou na minha orelha, como fazia lá atrás. E isso bateu. Também estamos diferentes pela vida. Nós dois somos pais. Isso muda. O Dado, então, se transformou da água para o vinho. Ele virou vegano. Eu o reencontrei plantando uma horta, veja que coisa linda. Nós nos reencontramos no nosso foco no bem-estar, no autoconhecimento. É e não é um relacionamento novo", revelou a famosa.

Expulsa da última edição do Big Brother Brasil, Wanessa falou sobre ter dado uma pausa em seu relacionamento com Dado. "Tive essa atitude (de pedir um tempo no relacionamento) pelo turbilhão de informações que recebi (ao sair do "BBB"). Não conseguia processar. Precisava ter tempo para olhar o que foi dito e tomar minha própria decisão. Depois, nós dois voltamos a conversar. Quando existe amor, vontade de ficar junto, evoluir o relacionamento, vale a pena retomar. A gente ainda tem muita lenha para queimar (risos). Claro que fizemos mudanças, ajustes, definimos espaços, tudo para acrescentar para nós dois. É o que a maturidade traz", contu ao Extra.

No último mês, Wanessa e Dado anunciaram a reconciliação ao Gshow: "A gente conversou bastante. E a gente tá tendo mais uma chance pra gente, porque não é uma história de alguns dias atrás. E a gente sempre pode batalhar pelo amor", declarou a artista falar sobre o namoro pela primeira vez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Zilu não quer contato com Dado Dolabella após reconciliação com Wanessa

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão super felizes com sua segunda reconciliação, anunciada oficialmente na sexta-feira, 10. No entanto, a mãe da cantora, Zilu Godoi, não está muito contente com o relacionamento e sequer quer ter contato com o genro.

Em conversa com o colunista Gabriel Perline, do IG Gente, Zilu confessou não aprovar o romance entre a filha e o ator, mas que respeita a decisão de Wanessa. "Quem tem que aprovar é ela", disse a empresária. "Eu falei ‘a decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito’. Mas se eu aprovei aí já é outra coisa. A gente não tem quem tem que aprovar, né?". Saiba mais aqui.