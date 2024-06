Wanessa Camargo expõe motivo de sua ausência em evento de Zilu

Após não comparecer ao evento de lançamento de novo projeto de Zilu Camargo, Wanessa Camargo expõe o que aconteceu em sua vida pessoal

A cantora Wanessa Camargo não compareceu ao evento de lançamento do podcast de sua mãe, a empresária Zilu Camargo, que não quer ter contato com o genro, o ator Dado Dolabella. Nesta segunda-feira, 03, a filha de Zezé Di Camargo com a youtuber falou o que aconteceu.

Em seus stories, a ex-BBB, que foi expulsa da última edição do reality show, contou o que estava acontecendo em sua vida pessoal e falou que como mãe precisou socorrer seu filho mais velho, José Marcus, que machucou um dos dedos da mão.

"Da série: mamães me entendem. Quantas vezes a gente tá programada pra fazer uma coisa no dia e muda tudo, porque nossos filhos precisam da gente. Aconteceu isso hoje, eu tava preparada pra começar a me arrumar, pra prestigiar hoje o lançamento da minha mãe, do podcast dela, Café com Respostas, e aí, meu filho mais velho, esse moço aprontou, machucou o dedo", contou

Wanessa então gravou o herdeiro, que teve uma lesão há 15 dias e precisou de 10 pontos. "Foi uma lesão de tendão, vai ter que fazer uma fisio, dói um pouquinho mesmo, tá tudo bem, a gente precisa ver, né", comentou ao exibir o garoto.

"Então por essa razão, chamada filhos, eu não vou tá com minha mãe hoje, mas ela entende porque ela sempre fez isso por mim e pelos meus irmãos também, mas desejo do fundo do meu coração todo o sucesso, que seja uma festa linda, podcast tem entrevistas incríveis com mulheres contando suas histórias", finalizou ao desejar sucesso à Zilu.

Em entrevista recente ao jornal Extra, Wanessa revelou o motivo da última separação que teve com Dado Dolabella, com quem já havia vivido um romance há 18 anos. É bom lembrar que Zilu não quer te contato com o genro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu não quer contato com Dado Dolabella após reconciliação com Wanessa

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão super felizes com sua segunda reconciliação, anunciada oficialmente na sexta-feira, 10. No entanto, a mãe da cantora, Zilu Godoi, não está muito contente com o relacionamento e sequer quer ter contato com o genro.

Em conversa com o colunista Gabriel Perline, do IG Gente, Zilu confessou não aprovar o romance entre a filha e o ator, mas que respeita a decisão de Wanessa. "Quem tem que aprovar é ela", disse a empresária. "Eu falei ‘a decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito’. Mas se eu aprovei aí já é outra coisa. A gente não tem quem tem que aprovar, né?". Saiba mais aqui.