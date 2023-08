Wanessa Camargo desabafa sobre rivalidade feminina na música: "Piora tudo!"

Em suas redes socias, a cantora Wanessa Camargo desabafou sobre a criação de rivalidade entre cantoras feita pelo público

Neste sábado, 19, a cantora Wanessa Camargo foi até suas redes sociais para fazer um desabafo aos seus seguidores. A filha de Zezé di Camargo é conhecida por ser uma das pioneiras da música pop brasileira, mas não gosta quando o público usa o título para lhe diminuir outras cantoras.

Através de seu Twitter, a diva agradeceu pelo carinho dos fãs e o apoio em seus trabalhos musicais. "Nesses últimos dias amei ver vocês celebrando a minha música aqui e até me diverti com o #CapinadoraDoPop, vocês são muito engraçados!", iniciou ela, que logo em seguida endereçou alguns pontos negativos que leu pela internet. "Também vi o nome de muitas colegas de trabalho que são colocadas em comparação direta, e vice e versa."

Wanessa então relembrou sobre o início de sua carreira, quando ela decidiu trazer um novo ritmo para o pop brasileiro. "Sim, eu fui a primeira artista popular brasileira a fazer um reggaeton em português - o gênero estava explodindo com La Tortura da Shakira e Gasolina do Daddy Yankee e meu produtor me introduziu o som em 2005 e fiquei apaixonada!", contou ela.

"Na época, tive dificuldade de tocar nas rádios porque eles estranharam muito, mas a @MTVBrasil me apoiou devido ao vídeo, e depois começaram a tocar sem parar ao redor do país. O resto é história!", relembrou a cantora, que logo depois falou sobre o retorno do reggaeton ao Brasil. "Alguns anos depois, a Anitta reviveu o estilo com um remix incrível com o J Balvin, trouxe muita atenção e espaço para o estilo e o resto também é história!"

Após sua breve contextualização, Wanessa fez um apelo ao público, pedindo o fim da rivalidade entre cantoras. "Precisamos entender uma coisa: qualquer artista que faz música pop no Brasil deve ser celebrado e apoiado, até porque no nosso TOP 50 tem poucas músicas do estilo e pouquíssimas mulheres, inclusive. Se ficarmos rivalizando, piora tudo!", continuou ela.

A cantora de Shine It On pediu apoio do público para celebrar a música pop brasileira. "Vamos ouvir, celebrar e apoiar quem está no nosso mercado nadando contra a maré porque ninguém sabe o desafio que é quando as câmeras estão desligadas…"

Ao finalizar seu desabafo, Wanessa falou sobre legados e a celebração de todos os artistas do gênero."Quando tentarem apagar o legado de cada um dos nossos artistas (porque cada um importa), precisamos ser os primeiros a lembrá-los quem ajudou a pavimentar um caminho que ainda está em constante construção. Ainda virá muitos artistas que ajudarão tanto quanto, e eu estarei aqui para apoiar sempre!", terminou a cantora.

Nas respostas de sua publicação, vários seguidores lhe apoiaram em sua declaração. "Puts aqui ela foi PERSPICAZ", "Meu Deus Wan, você é perfeita", "Erra nunca", comentaram alguns fãs em seu tweet. "Você é necessária!!!! Eu te amo por tantos motivos, mas sua essência e alma com certeza são os que mais me cativam!!!!", disse outra seguidora em apoio à artista.