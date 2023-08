Wanessa Camargo comove ao expor luta contra crise de pânico: "Meu pior inimigo"

A cantora Wanessa Camargo fez um desabafo comovente sobre a luta contra a crise de pânico e ansiedade

Wanessa Camargo, de 40 anos, falou abertamente sobre sua luta contra as crises de pânico e ansiedade, que se intensificou durante a pandemia da covid-19.

Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora confessou que não está totalmente curada e busca cuidar da sua saúde mental diariamente. "Estou num processo de cura que leva uma vida inteira. A liberdade é fruto de um processo, e só entendi isso agora", afirmou ela.

Foi durante a quarentena que um grave quadro de transtorno do pânico se intensificou, e ela percebeu que precisava se salvar dessa situação. "Fui ao fundo do poço. Vivi um medo absurdo. E precisei me salvar. O pânico, meu pior inimigo, foi o que me fez falar: 'Agora ou é a a morte ou é aprender a reconstruir a vida'. O amor-próprio me trouxe a cura. Não é que eu diga: 'Ai, sou perfeita e maravilhosa!'. Olho para mim com mais cuidado, aceitando minhas dificuldades", desabafou.

Relacionamento com Dado Dolabella

Wanessa se entregou ao amor após terminar seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, pai de seus dois filhos José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9. A cantora decidiu voltar a namorar o ator Dado Dolabella, seu amor da juventude, e precisou lidar com as polêmicas envolvendo sua vida pessoal.

"Não ligo o 'f***-se' e está tudo bem. Não! É triste ver fofocas mentirosas, como se as pessoas estivessem dentro da minha vida. Em quase 23 anos de carreira, criei uma casca-grossa", confessou ela, dando detalhes sobre o relacionamento com o namorado. "Troco muito com Dado sobre tudo. Dou pitaco nas coisas dele, e ele nas minhas. E assim vamos juntos", afirmou.

Ela ressaltou que a relação dos dois é completamente diferente do que era quando eles se envolveram da primeira vez. "É outra relação agora! Não tem nem comparação com o que vivemos no passado. Éramos outras pessoas na adolescência. De lá pra cá, a gente foi se reconstruindo na vida", garantiu.