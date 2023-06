Wanessa aposta em vestido transparente e quase mostra demais: ‘Gostosa’

Cantora Wanessa aposta em look ousado para curtir final de semana e eleva temperatura da web

Na noite desta última sexta-feira, 2, a cantora Wanessa Camargo mostrou que decidiu ‘sextar’ no melhor estilo possível! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou cliques de sua superprodução e apareceu com um vestido coladíssimo transparente, que deixou ainda mais acentuada suas curvas impecáveis.

“Fragmentos de um Amor. Na minha mente, tua lembrança. No meu coração, teu amor. No meu corpo, tuas mãos. No meu desejo, teu calor. Na minha vida, teu rastro. Nos meus sonhos, tua imagem. Nos meus olhos, teu olhar.No meu peito, tua saudade. Na minha dança, teu molejo. Na minha pele, teu cheiro. Na minha boca, teu gosto. No meu paladar, teu tempero. Nos meus ouvidos, tua música. Nas madrugadas, tua presença. Na minha fantasia, tua espera. No meu lado, tua ausência! Linda Edwards”, escreveu a famosa, na legenda da publicação que escreveu em seu perfil oficial no Instagram, com um trecho do Fragmentos de Um Amor.

Nos cliques maravilhosos, Wanessa aparece com um vestidinho colado, que possui uma fenda em suas pernas, abusando no decote. O look consiste em uma peça feita de correntes prateadas, deixando o modelito transparente, evidenciando as curvas impecáveis e naturais da cantora.

Os comentários foram inundados de elogios para exaltar ainda mais a perfeição da cantora. “Uau”, “Aff que gata”, “Esse vestido é tudo”, “Bonita demais”, “Tão linda, romântica e lúdica”, “Pelo amor de Deus”, são algumas das mensagens que podem ser vistas na postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinho, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Wanessa.

Wanessa Camargo é uma cantora e compositora de 40 anos de idade, nascida no dia 28 de dezembro de 1982, na cidade de Goiânia, em Goiás. Ela é filha do ícone da música, Zezé di Camargo, da dupla com Luciano, fruto de seu relacionamento com Zilu Godói.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)



REVELAÇÕES

Wanessa Camargo (40) tem passado por um período decisivo em sua vida pessoal. Depois de uma separação pegou os fãs de surpresa, ela tem retomado a carreira de cantora e pretende desabafar artisticamente o que passou nos últimos anos. Em entrevista à revista CARAS, ela confessou que não estava feliz. Sem contratos com gravadoras, a artista afirmou que agora se sente madura e segura o suficiente para montar projetos os quais ela poderá ser verdadeira com seus sentimentos.

"Agora, sou uma artista independente e ninguém mais diz o que devo fazer. Canto, produzo e gravo o que quero. Nesse álbum tive coragem de falar o que queria, mas sem ser agressiva. Fui verdadeira e elegante com as pessoas citadas", disse.