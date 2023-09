Walewska fez reflexões sobre seu futuro nas redes sociais: “Deixar um legado”

Walewska compartilhou textos tocantes sobre seu legado através das redes sociais; ex-jogadora de vôlei morreu na última quinta-feira, 21

A notícia da morte da ex-jogadora de vôlei Walewska abalou profundamente o mundo esportivo na última quinta-feira, 21. Antes de sua partida, a atleta compartilhou algumas mensagens comoventes sobre seu legado e chegou a refletir sobre o futuro em suas redes sociais, palavras que ecoam como um tributo à sua memória.

Há apenas uma semana, Walewska estava feliz em lançar um novo projeto através de seu posicionamento nas redes sociais, por isso ela abriu o coração em uma série de postagens. Na primeira publicação, a ex-jogadora de vôlei fala sobre seus próximos planos: “Falar de futuro dá um frio na barriga, né?”, ela iniciou.

“Principalmente porque para chegar até ele é preciso passar por tantas variáveis, tantos acontecimentos e emoções que só de imaginar já bate aquela ansiedade. Mas pensar que o futuro pode ser construído em parceria com outras tantas pessoas é algo que me anima, sabia? Acho que é porque eu acredito muito em trabalho de equipe”, refletiu Walewska.

"Para construir meu futuro, eu contei com muito trabalho em equipe. Muitos incentivos, puxões de orelha, palavras amigas, apoio, parcerias… E é assim que eu pretendo continuar trilhando o caminho do meu futuro e ajudando outras pessoas a construir seus próprios caminhos”, a jogadora de vôlei concluiu a publicação.

Além do texto sobre seu futuro, Walewska chegou a revelar detalhes de um de seus maiores sonhos em um segundo post: “A partir de agora, me coloco à disposição de pessoas e projetos que queiram construir um mundo melhor, com mais educação, cultura, arte e ensino por meio do esporte. Esse é o meu sonho!”, disse a atleta, que estava lançando sua autobiografia.

Por fim, ela falou sobre seu legado em outra publicação: “Deixar um legado, uma marca, a minha assinatura no mundo! Trabalhei duro nos últimos 30 anos e acredito que consegui gravar meu nome no esporte do meu país. Agora, é chegado o momento de deixar minha marca em outras redes”, ela comentou o plano de trabalhar com a internet, além de fazer referência ao nome de seu livro.

"Por isso, tem sido importante trabalhar a minha marca pessoal, tanto aqui nas mídias sociais, quanto fora delas. Nossa imagem é como o mundo nos enxerga. E minha vontade é que você conheça outras tantas facetas da minha história, o que me faz feliz e como eu ainda posso contribuir com o mundo”, disse Walewska.

“É o legado para além das quadras que passo a construir a partir de agora. Conto com você. Vem comigo?”, a ex-jogadora de vôlei concluiu a publicação com um convite para seus admiradores engajarem em seu novo projeto. Após as mensagens comoventes, ela chegou a divulgar alguns de seus trabalhos, como a recente participação em um podcast.

O que se sabe sobre a morte da jogadora de vôlei Walewska?

O mundo do esporte está perplexo com a morte da ex-jogadora de vôlei Walewska. Campeã com a Seleção Brasileira dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, ela morreu aos 43 anos ao cair do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo, de acordo informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública para o Globo Esporte.

Ainda segundo informações divulgadas pelo portal, a família da atleta tomou uma decisão sobre seu velório. De acordo com o site, o corpo da atleta será velado e enterrado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O local é a terra natal dela, onde sua família vive e onde ela começou a carreira no início da adolescência.