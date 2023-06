'Vou reconstruir minha imagem', diz Fernanda Campos após confusão com Neymar

Em entrevista à CARAS Brasil e Sportbuzz, Fernanda Campos falou sobre futuro após traição de Neymar

Fernanda Campos, blogueira que expôs a traição de Neymar Jr. à noiva grávida, Bruna Biancardi, contou em entrevista à CARAS Brasil e Sportbuzz que terá que fazer um trabalho em cima de sua própria imagem após a confusão. "Vou ter que reconstruir minha imagem agora, porque ainda está mal vista pelo fato de algumas pessoas chamarem de amante."

"Vou ter que reconstruir aos poucos para começar a chamar mulheres para elas pararem de ter medo. Até mesmo em empresas, elas tem medo de se impor como chefes", acrescenta o ex-affair de Neymar . Antes, Fernanda usava seu perfil do Instagram para divulgar seu curso sobre o poder da mente e lei da atração, que visava trazer mais poder para os alunos.

A blogueira ainda disse que não sentiu medo ao decidir expôr a infidelidade de Neymar. "Me perguntaram se eu tinha medo de acontecer alguma coisa, mas eu não tenho. Tudo o que eu estava falando era verídico. Não tinha porque ele fazer alguma coisa contra mim. Fiz o que fiz e sumi, não atendi ligação, nada", completa.

Agora, cerca de uma semana após a exposição, Fernanda Campos afirma que não mantém contato algum com o jogador de futebol, que assumiu a traição em seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 21, e pediu desculpas à noiva, que espera o primeiro filho do casal. "A relação agora é a mesma de antes, não temos nada. Somos desconhecidos."

NEYMAR ASSUME TRAIÇÃO E PEDE DESCULPAS À NOIVA, BRUNA BIANCARDI

Na última quarta-feira, 21, o jogador de futebol assumiu a traição publicamente e escreveu uma carta aberta como um pedido de desculpas para a noiva, Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho do casal. "Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos", disse Neymar na publicação compartilhada em seu Instagram.

