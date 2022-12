Voo de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda atrasa após fatalidade: ''Morreu''

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda demoram para sair de avião após pessoa falecer durante o voo

Neste sábado, 31, o cantor Zezé Di Camargo (60) e sua noiva, Graciele Lacerda (42), chegaram a Miami, nos EUA, para o artista se apresentar em um show. Contudo, a saída do avião demorou um pouco mais do esperado por conta de uma fatalidade.

Em sua rede social, a influenciadora fitness, que estava mostrando um pouco da viagem internacional, acabou contando que ainda não tinham deixado a aeronave por conta de um episódio trágico ocorrido com um passageiro.

"Chegamos faz tempo. Mas não conseguimos sair do avião ainda. Aconteceu uma fatalidade no voo. Uma pessoa morreu dormindo", lamentou Graciele Lacerda ao tirar uma foto dos pés.

Antes de embarcar, a musa fitness comentou estar ansiosa para conhecer Miami com o amado. Há tempos ela estava com vontade de ir para o local, mas não conseguia conciliar a agenda do noivo com a viagem. O show dele na cidade foi uma oportunidade para realizar o desejo.

No Natal, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda passaram a data com a família na casa da irmã dele, Luciele Di Camargo (49). Durante o evento, Wanessa Camargo (40) apareceu com Dado Dolabella (42) e fez fotos com o amado e parentes juntos.

Graciele Lacerda revela se fez preenchimento na boca: ''Dando uma caidinha''

A musa fitness Graciele Lacerda esclareceu o que fez em sua boca. A noiva de Zezé Di Camargo abriu uma caixinha para falar sobre o cruzeiro que fizeram nos últimos dias e aproveitou para explicar o motivo de aparecer com os lábios diferentes nas fotos.

Após receber vários comentários questionando o que havia feito no rosto, a influenciadora resolveu explicar mais uma vez se fez preenchimento labial.

"Pra quem não sabe, meus lábios embaixo já são grossos, em cima que era mais fininho, aqui embaixo eu não fiz nada meus lábios normal, eu fiz aqui em cima", contou Graciele Lacerda que fez o preenchimento na parte de cima da boca.