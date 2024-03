Voltaram? Susana Werner e Julio Cesar teriam reatado em nova lua de mel

Após poucos meses de separação, Susana Werner e Julio Cesar estariam tentando uma volta em viagem romântica por Madri, na Espanha

Ao que tudo indica, Susana Werner e Julio Cesar podem estar juntos novamente. Após a loira confundir a todos com uma foto na rede social nesta quinta-feira, 21, declarando-se para o jogador de futebol, o Jornal Extra divulgou que eles estariam fazendo uma nova lua de mel.

O local escolhido pelo casal, que anunciou a separação em dezembro do ano passado, teria sido Madri, na Espanha. Segundo o veículo, eles estariam tentando reatar o casamento de 21 anos após alguns meses do término.

A viagem estaria acontecendo desde o último final de semana. E Susana Werner causou ao publicar uma foto antiga com o jogador. No registro, eles apareceram bem novinhos e abraçados. "Tbt com o amor da minha vida desde 2001", escreveu e levantou suspeitas de que realmente estão juntos.

É bom lembrar que os rumores de que o ex-casal tinha reatado o casamento começaram em fevereiro deste ano, após ela compartilhar uma foto em que apareceu com o ex-jogador e os dois filhos, Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18.

Susana Werner levanta suspeita ao beijar suposta aliança de Julio Cesar

Os rumores de uma reconciliação entre Susana Werner e Julio Cesar vem ganhando força. A empresária, que anunciou o fim de seu casamento de 21 anos em dezembro de 2023, apareceu nas redes sociais beijando uma aliança. Além disso, ela revelou que está focada em sua família e resolvendo questões de sua vida pessoal.

Susana explicou através dos stories de seu perfil oficial no Instagram que estava ausente por estar ocupada resolvendo muitas pendências: "Dos salões, das roupas e da vida pessoal. Beijo para todo mundo", declarou a empresária. Logo em seguida, ela beijou uma aliança em seu dedo anelar, que supostamente seria do casamento com o ex-goleiro. Veja o que aconteceu aqui.