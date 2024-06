Voltaram? Maju Mazalli posta foto na casa do ex-namorado Vini Jr

Em meio de uma suposta reconciliação, a influenciadora Maju Mazalli postou uma foto na mansão do jogador Vini Jr na Espanha; confira!

O amor está no ar para Vini Jr! Após vencer a Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid no último sábado, 1, o jogador brasileiro está vivendo um romance novamente com sua ex-namorada, a influenciadora digital Maju Mazalli.

Em meio de rumores de uma suposta reconciliação, Maju publicou fotos na casa do atleta em Madrid, na Espanha. Nos cliques, ela apareceu na escada luxuosa da mansão de Vini, que logo foi identificada por seus seguidores. "Casa do Vini", escreveu um internauta, que ainda adicionou um emoji de check.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Júlia Mazalli (@majumazalli)

A famosa também esteve na final da Liga dos Campeões em Wembley, Londres. Antes de publicar suas fotos na cidade do Real Madrid, a influenciadora compartilhou alguns cliques torcendo pelo ex-namorado em um camarote com a família do jogador.

Vini Jr e Maju Mazalli tiveram um romance entre 2019 e 2021. No início deste ano, os dois se reaproximaram, o que iniciou rumores de uma possível reconciliação entre o casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Conheça a mansão no Brasil que Vini construiu com salário milionário

Além de sua casa em Madrid, na Espanha, Vini Jr também tem uma mansão luxuosa no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Com seu salário milionário do Real Madrid, o jogador construiu um belíssimo imóvel com apenas 23 anos para passar seu tempo no Brasil.

Localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a mansão de Vini Jr, vizinha da propriedade de Ludmilla, conta com três andares e ocupa quatro terrenos. Após quase três anos de obras, a construção do local foi finalizada em 2023 e o espaço ficou pronto para receber o jogador de futebol. Para a finalização, o imóvel de 20 milhões de reais ainda contou com uma preparação prévia e a ajuda de 20 pessoas para limpeza e inserção de móveis e lustre.

Com pé direito alto, acabamento em mármore, elevador e sistema de som instalado em toda a propriedade, a mansão ainda conta com uma boate em um andar subterrrâneo. A decoração do espaço também ganhou ar de luxo com tons de branco, cinza e areia, além tapetes, roupas de cama e móveis sofisticados. As informações são do portal Extra.

Com apenas 23 anos, Vini Jr conquistou um salário milionário como jogador de futebol da equipe do Real Madrid. O atleta recebe, aproximadamente, 10 milhões de euros por ano, o que equivale a mais de 50 milhões de reais. Atualmente, ele mora em Madrid, na Espanha, em uma mansão que conta com academia particular, corredor de sapatos, telão e diversas decorações personalizadas. Entre elas, imagens de estrelas do esporte grafitadas, camisas de times de futebol emolduradas e um quadro do atleta como o personagem Homem-Aranha enfeitam as paredes do local.