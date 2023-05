Você sabia? Luciana Gimenez é atriz formada e já estrelou filme de sucesso

Luciana Gimenez participou de um filme de bombou nos anos 2000 e se tornou um clássico do cinema nacional

Com mais de 20 anos de carreira na televisão brasileira, a apresentadora Luciana Gimenez (53) é repleta de talentos, mas poucas pessoas sabem que existiu uma época na qual ela investiu na atuação e até chegou a estrelar um filme de sucesso.

Em 2001, Luciana fez parte do elenco do filme Xuxa e os Duendes, produção protagonizada por Xuxa que contou com a participação de diversas estrelas nacionais, como Gugu Liberato, Ana Maria Braga, Hebe e Wanessa Camargo. No longa, ela interpreta a fada Morgana.

"Eu sou atriz formada. Faz tempo que não atuo, é algo que a gente precisa sempre aprimorar. Mas adoraria fazer cinema, por exemplo", disse ela em entrevista recente ao jornal Extra.

Além de Xuxa e Os Duendes, Luciana já apareceu nos filmes Quem te viu, quem te vê, de 2003, O filme dos Espíritos, de 2011, e na série Samantha, da Netflix.

xuxa e os duendes foi um surto coletivo? único filme que conseguiu reunir um elenco com ana maria braga, gugu, luciano huck, angélica, wanessa camargo, theo becker, david brasil, susana vieira e luciana gimenez pic.twitter.com/dXIAgMxESF — cocicoci (@cocilinho) April 24, 2020

Ainda durante a entrevista, a mãe de Lucas Jagger confessou que nunca imaginou que a televisão iria virar sua principal ocupação. "Tanto é que comecei com um contrato de três meses apenas", disse ela.

"Além disso, tem os dois lados, o de ser procurada e o de também ir atrás dos projetos. Na minha vida, sempre corro em busca do que eu quero. Gosto de novos aprendizados. E por que não mostrar a versatilidade artística?", afirmou.

Apesar de ter ficado marcada por comandar o Super Pop, na Rede TV!, Luciana iniciou a carreira profissional como modelo, aos 13 anos. Pouco depois ela se mudou para Paris, na França, onde estrelou diversos catálogos de moda.

Segundo Luciana, ter começado muito cedo na indústria pode ter lhe causado traumas que carrega até hoje, como a baixa autoestima. "É, pode ser um resquício. Mas eu não critico a profissão de modelo. Em mim, bateu de uma forma. Em outra pessoa, foi de outro jeito", afirmou.