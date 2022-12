Você sabia? Edson Celulari se tornou pai pela 3ª vez após enfrentar câncer

O ator Edson Celulari descobriu doença em 2016, antes de casar com Karin Roepke, com quem teve Chiara

É fácil se derreter com fotos do ator Edson Celulari (64) e sua filha Chiara, de 9 meses. A pequena é fruto do relacionamento do ator com Karin Roepke (40), com quem está desde 2017, e foi uma boa surpresa para o casal. Antes de se tornar pai pela terceira vez, o artista enfrentou o tratamento de um câncer no sistema linfático, descoberto em 2016 .

"A Chiara veio como uma alegria, porque nem todos que passam pelo processo da quimioterapia, radioterapia, conseguem a chance de reprodução porque interfere muito. E eu fui fazendo os exames e na torcida", disse ele, em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Globo.

Ainda no papo com o jornalista Pedro Bial (64), ele relembrou o diagnóstico –que chegou apenas um ano antes de seu casamento com Roepke. "Acho que o grande problema de uma doença grave é o susto que você leva. 'Chegou a hora?'. É a primeira coisa que vem à cabeça. A segunda coisa é 'mas por que eu? Eu sou um cara legal', e a terceira é 'bom, se for isso mesmo, dá pra dar um tempinho só pra eu organizar as coisas aqui?'."

O diagnóstico ainda o fez criar uma promessa com a então namorada. "Eu falei para a Karen, se eu sair disso a gente vai se casar. A gente já estava junto há algum tempo, aí deu certo. E nos casamos aqui [em Florença, na Itália, onde estava passando um tempo], numa capela bem pequena, que cabiam 15 pessoas e éramos em 12, apenas os familiares."

"Não é medo da morte, a gente não quer pensar na morte, mas sabemos que a morte é inevitável. O medo na hora era de pensar nas pessoas que eu amo, nos meus filhos, na minha mulher. Este rompimento é o grande problema que você pensa", completou ele, citando também Sophia (19) e Enzo (25), frutos de seu relacionamento com a atriz Claudia Raia (55).

CHOQUE E GRAVIDEZ DE CLAUDIA RAIA

Claudia Raia, ex-mulher de Celulari, também se prepara para dar as boas vindas a um novo integrante na família. Ela está grávida de Luca, fruto de seu relacionamento com o dançarino Jarbas Homem de Mello (53).

O artista afirmou ter ficado surpreso com a gravidez da ex-mulher, com quem foi casado por 17 anos. "Eu fiquei surpreso, não sabia disso! Fiquei feliz, ela está feliz, O Jarbas está feliz, os meus filhos com Claudia estão felizes", afirmou o ator, ainda em entrevista ao programa Conversa com Bial.

Para ele, a experiência de ter novamente um bebê em casa é muito animadora. "Ela trouxe muita luz, muita energia, entusiasmo, futuro! É muito bom estar trocando fraldas de novo, é muito bom estar vivendo esses cuidados, essa dedicação, esse debruçar. Gosto disso, gosto de ser pai!", afirmou.

Raia anunciou a gravidez em meados de setembro, com uma publicação feita em seu Instagram. No registro, ela aparece sapateando com o marido e os dois comemoram o resultado de um exame de farmácia. "Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou", escreveu na legenda.

Assim como sua mãe, a atriz engravidou durante a menopausa. Ela havia congelado os óvulos com 48 anos, e chegou a fazer uma fertilização in vitro, porém, o embrião não se formou. Após parar o tratamento, exames realizados pela médica de Raia mostraram que ela estava ovulando mesmo durante o período da menopausa, no entanto, ela não se preocupou em engravidar, e descobriu estar esperando um bebê após uma bateria de exames.

Ela anunciou estar esperando um menino durante uma entrevista ao programa Mais Você, da Globo, com sua amiga Ana Maria Braga (73). "Eu estava neutra, tenho um menino e uma menina, mas acho que é mais fácil ser homem nesse mundo. Não é fácil ser mulher, nem é fácil educar uma mulher. Já que veio mais um menino, vamos ter mais um homem incrível nesse mundo", refletiu Raia, após o anúncio.