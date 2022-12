Você sabia? Atriz de Travessia é filha de comediante famoso

Atriz de Travessia é filha de Romeu Evaristo, comediante veterano da televisão brasileira

No ar com a novela Travessia, da TV Globo, a atriz Dandara Mariana (34) volta e meia rouba a cena com suas publicações arrasadoras nas redes sociais. Nesta semana, a gata causou maior comoção ao aparecer exibindo o corpão durante um dia de praia. Mas além do visual exuberante, a artista tem detalhes de sua vida pessoal que poucos sabem: ela é filha de um comediante famoso .

Dandara é filha de Romeu Evaristo (66), conhecido por ter interpretado o icônico Saci Pererê na primeira versão do Sítio do Pica Pau Amarelo, em 1977. Ele também ficou marcado por dar vida ao personagem Angolano, no Zorra Total. Recentemente ele também chegou a aparecer nas séries Xilindró e Treme e Treme, do Multishow.

Em entrevista para o Gshow, Dandara contou que seu desejo de seguir a carreira artística nunca foi um problema para a sua família. "Ele sempre me apoiou, mas ficava preocupado pelas dificuldades da profissão. Coisa de pai", afirmou.

"Uma vez ele foi assistir a uma peça minha e falou: 'Você é atriz mesmo'. Foi o dia que ele realizou que a filha era boa nisso", disse ela toda orgulhosa, completando que a relação entre os dois é super aberta: "A gente troca muita figurinha".

Dandara Mariana é filha Romeu Evaristo, comediante que participou do antigo Zorra Total (Foto: Reprodução/Instagram)

Agora, depois de anos de muita parceria em casa, Dandara e Romeu contracenaram pela primeira vez na série Encantado's, do Globoplay. Escrita por Renata Andrade e Thais Pontes, a produção, que conta com um elenco majoritariamente negro, pretende mostrar a rotina de uma bairro popular do Rio de Janeiro.

Ainda sobre Encantado's, o projeto conta com o ator Luís Miranda (53) e Vilma Melo (53) como casal de protagonistas. Os dois irão interpretar dois irmãos que iriam herdar um mercadinho de bairro do pai. Tentando lidar com a novidade em suas vidas, eles acabam tendo a ideia de torcar uma escola de samba no espaço.