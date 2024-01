Vocalista do Ara Ketu revela nova negociação após banda desistir do Carnaval de Salvador

Em entrevista à CARAS Brasil, Dan Miranda comentou sobre repercussão de desabafo do Ara Ketu nas redes sociais envolvendo Carnaval de Salvador

Dan Miranda, vocalista da banda Ara Ketu, afirmou que o grupo iniciou uma nova negociação com a prefeitura de Salvador para desfilar no Carnaval da cidade. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista lamentou que a banda tenha vivenciado mais um episódio de desvalorização e comentou sobre a repercussão do posicionamento, que acabou ganhando destaque nacional.

"Após a repercussão do assunto, prefeitura e governo nos chamaram para conversar novamente. A conversa está rolando e acho que vale reforçar que nunca foi desejo do Ara Ketu desistir de tocar no Carnaval de Salvador. É a nossa casa! Então, estou na torcida para que a conversa avance e a gente toque em casa", diz ele, que não descarta que estar totalmente fora do Carnaval de Salvador 2024: "Se a conversa com prefeitura e o governo tiver desfecho positivo, sim, [iremos desfilar]".

Na manhã desta terça-feira, 30, o nome do Araketu se tornou destaque na mídia após o grupo comunicar que não iria mais desfilar no Carnaval de Salvador. Em seu texto, foi revelado que a banda, que é vista como um dos pilares da festa soteropolitana, não iria desfilar por ter recebido a proposta de um cachê defasado. "Recebemos a proposta de pagamento de cachê para apresentação da banda Ara Ketu com o mesmo valor de 2017", dizia um trecho da postagem.

"A gente tem um misto de sentimentos. Tristeza, frustração, desvalorização… eu sou baiano, cantamos a música da Bahia, o Ara Ketu é um dos pilares do Carnaval. Então dói quando não conseguimos apoio para cantar em casa. Tenho fé que vai mudar", afirma Dan, que está no comando da banda desde 2018.

Mesmo com agenda cheia para as próximas semanas, o cantor confessa que ver a repercussão e a onda de comentários positivos nas redes sociais foi importante para reforçar que o Ara, que tem 44 anos de história, continua forte no coração de muitas pessoas. "Dizem que tudo tem um lado bom, né? E acho que o lado bom dessa situação foi esse. Quantas mensagens, ligações e demonstrações de apoio nós recebemos. Eu agradeço muito cada texto, cada apoio", frisa.