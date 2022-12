Viviane Araujo leva filho ao pediatra e celebra crescimento do herdeiro: "Nota dez!"

A atriz Viviane Araujo derreteu os internautas ao exibir o sorriso fofíssimo de Joaquim

A mamãe coruja Viviane Araujo (47) está vivendo a melhor fase! Nesta segunda-feira, 12, a atriz fez questão de dividir com os internautas alguns momento da nova rotina com o filho recém-nascido, Joaquim, de apenas três meses de vida.

Pelos stories do Instagram, Vivi publicou um registro do bebê em uma consulta pediatrica e celebrou o crescimento do herdeiro.

"Consulta de três meses, e nosso bebê [está] evoluindo muito bem. Hoje eu fui na pediatra. Tirei nota dez em tudo! Estou lindão, ganhando peso e espertinho", disse ela celebrando a evolução do pequeno.

Já em uma sequência de registros publicados no feed, Viviane Araujo derreteu os internautas com tanta fofura ao exibir o pequeno Joaquim todo sorridente. "Fui todo lindão na consulta com a minha pediatra!", escreveu a artista na legenda.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIVIANE ARAUJO: