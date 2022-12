Viviane Araújo extrapola os limites da beleza ao mudar o visual: ''Uau!''

A atriz Viviane Araújo impressionou os fãs ao surgir com mega hair em novos cliques

UAU!Viviane Araújo (47) deixou os fãs babando com tanta beleza ao repaginar seu visual para passar a virada do ano. Nesta quinta-feira, 29, a atriz usou suas redes sociais para compartilhar uma foto tirada no salão após a transformação das madeixas.

O resultado foi surpreendente, a mãe de Joaquim, surgiu com os fios mais claros e alongados devido a aplicação do mega hair. "Sempre gostei de mechas no cabelo, mas meu cabelo não aguenta, e é aí que entra o mega hair, as mechas são feitas só nele, sem danificar o meu! E vocês sabem que além das mechas eu amo um cabelão, não é mesmo?", escreveu a rainha do samba na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, os admiradores foram à loucura e de cara aprovaram a transformação do visual da artista. "Uau!", elogiaram os fãs. "Sempre perfeita!",dispararam. "Sempre linda", exclamaram outros.

Veja o novo cabelo de Viviane Araújo:

Recentemente, Viviane Araújo chocou os seguidores ao revelar como está o seu corpo após a gravidez de seu primeiro filho Joaquim, de apenas três meses de vida, fruto de seu relacionamento com o empresário, Guilherme Militão.

Em um vídeo publicado nos Stories de seu Instagram, a musa chamou a atenção pelo seu corpo escultural ao aparecer só de biquíni, durante uma sessão de beleza.