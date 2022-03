Viviane Araujo encontra Ailton Graça nos bastidores de novo trabalho: ''A dupla de milhões!''

Atriz Viviane Araujo registrou reencontro com Ailton Graça, com quem contracenou na novela 'Império', e relembrou personagem

Que encontro! Viviane Araujo (46) deixou os fãs nostálgicos nesta segunda-feira, 21!

A atriz compartilhou um registro do reencontro que teve com o amigo Ailton Graça (57) nos bastidores de novo projeto. Os atores, que viveram as inesquecíveis Naná e Xana na novela Império, em 2014.

Em seu feed no Instagram, a artista, que está à espera de seu primeiro filho com Guilherme Militão (32), posou em frente ao espelho no camarim do novo programa de humor do Multishow, Família Paraíso, e celebrou a amizade de anos.

"Amo", declarou Ana Hickmann nos comentários do post."A dupla de milhões!", elogiou uma seguidora. "Belíssima dupla! Deixou saudades!", disse outra. "Linda parceria pelo jeito vem coisa boa por aí", comentou uma terceira. "Dupla eterna!!! Amo vocês!!! Do samba a telinha!!! Viva Deus por ter colocado vocês juntos para encantar nossos dias!!!", agradeceu mais uma.

Viviane Araujo exibe barriguinha de três meses

Viviane Araujo aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado em casa! Mostrando a barriguinha de três meses de gestação, a atriz posou deitada de biquíni branco com uma das mãos no bebê. "A barriguinha aparecendo que lindinha", "Mamãe maravilhosa", "Princesa gravidinha", "A mamãe é um escândalo", elogiaram.

Ailton Graça surge caracterizado como Mussum

O humorista Mussum (1941-1994) vai ganhar um filme biográfico e Ailton Graça foi o escolhido para interpretar o Trapalhão em sua vida adulta. Com direção de Silvio Guindane (38) e roteiro de Paulo Cursino, o longa narra a trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, para além do Mussum. Veja a foto do ator caracterizado como Mussum!

