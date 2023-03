Vivendo na Europa, Alana Almeida planeja abrir agência de turismo única

Ao retornar ao Brasil, começou a planejar um intercâmbio, que acabou não acontecendo, mas foi o impulso que faltava para mudar de vez. “Eu vim pra Europa com o meu intercâmbio marcado, aproveitei e acrescentei no meu roteiro alguns dias na Itália, onde eu faria um curso rápido”, relembra.

No entanto, Alana tomou uma segunda decisão que mudaria a sua vida: ficar no velho continente. “Estar em um novo lugar, em um novo país, recarrega as minhas energias e me faz um bem enorme”, explica.