Viúvo de Rita Lee emociona fãs ao resgatar vídeo inédito com a cantora

Os fãs de Rita Lee (1947-2023) puderam diminuir um pouco a saudade da cantora na última terça-feira, 23. Isso porque o compositor Roberto de Carvalho, viúvo da artista, resgatou um vídeo inédito onde ela aparece sorrindo. O registro especial foi compartilhado nas redes sociais com os seguidores.

Nas imagens, é possível observá-lo se filmando, enquanto Rita surge logo atrás dando um 'tchauzinho' para a câmera. Ao fundo da gravação, o som de uma forte chuva chamou atenção: "Durante um furacão", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos internautas aproveitaram o momento para falar sobre a cantora. "Vocês estarão sempre juntos! Ela está em você e vice-versa", declarou um fã. "Os vídeos são oportunidades mágicas para se reviver o que foi bom… um presente… uma forma de manter Rita eterna", disse outro. "Que leveza! Ah… saudades eternas também desse furacão Lee", pontuou outro.

O apresentador Serginho Groisman também deixou um recado na postagem: "A saudade só aumenta. Que registro bacana", se encantou o comunicador. Rita Lee faleceu em sua casa, em maio do ano passado, após lutar contra o câncer no pulmão.

A artista recebeu o diagnóstico do tumor em maio de 2021 e iniciou o tratamento com imunoterapia e radioterapia. Mesmo com a doença, a cantora seguiu trabalhando e chegou a lançar o hit Changes, em parceria com o marido, Roberto, e o produtor Gui Boratto.

Ana Maria Braga homenageia Rita Lee no Domingão

Em setembro de 2023, o quadro Batalha do Lip Sync, do programa Domingão, apresentado por Luciano Huck na TV Globo, teve a ilustre presença da apresentadora Ana Maria Braga. Em sua participação, a comandante do Mais Você se apresentou duas vezes no palco do programa, em disputa com o ex-BBB Gil do Vigor.

Para aquecer o público, Ana Maria surgiu caracterizada como Rita Lee e performou a música Lança Perfume em homenagem à estrela do rock, falecida em maio do ano passado. Ela agitou o público do programa com ajuda dos dançarinos e se divertiu ao som do hit brasileiro.

A apresentadora também declarou sua admiração pela cantora e admitiu estar emocionada. "Foi uma amiga minha. Não muito 'chegada', mas a gente se falava, sempre. Era uma poetisa, uma mulher fantástica. Quando surgiu essa oportunidade, falei: 'Gente...'. Eu sinto ela dentro de mim! Admiro muito, gosto dela, para mim ela vive pra sempre nas músicas e na saudade", contou.