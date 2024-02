Viúvo de Paulinha Abelha emociona ao homenagear cantora: 'Dois anos de saudade'

Viúvo da cantora Paulinha Abelha, Clevinho Santana resgatou um vídeo especial da artista ao lamentar dois anos de sua morte

Viúvo da cantora Paulinha Abelha, o influenciador digital e cantor Clevinho Santana emocionou os fãs da artista ao compartilhar uma bela homenagem nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 23, data em que completa dois anos do falecimento da famosa, ele resgatou alguns registros especiais e resolveu dividir com o público.

Em seu Instagram oficial, Clevinho publicou um vídeo onde Paulinha aconselha as pessoas a não desistirem de seus sonhos. Logo após a declaração da cantora, diversas fotos do casal em preto e branco uma música na voz da artista completaram a homenagem.

Na legenda, ele escreveu: "Dois anos de saudade! Dizer-lhe adeus foi das coisas mais difíceis que já tive que fazer. E aprender a viver sem você ainda custa. Te amo, minha Abelha!".

Vocalista da banda de forró Calcinha Preta, Paulinha Abelha faleceu em fevereiro de 2022. A cantora foi hospitalizada em Aracaju, Sergipe, assim que retornou de uma turnê com o grupo, para tratar de problemas renais. Porém, após 12 dias de internação, ela teve uma piora significativa e não resistiu.

Confira a publicação:

Viúvo de Paulinha Abelha desabafa no aniversário da cantora

No dia 16 de agosto de 2023, Paulinha Abelha faria aniversário de 45 anos. Em meio ao luto, o viúvo da artista, Clevinho, usou as redes sociais para celebrar a data e desabafar sobre a eterna saudade da esposa, que morreu por uma infecção no sistema nervoso.

Em seu perfil oficial do Instagram, Clevinho resgatou um álbum de cliques especiais ao lado da amada, em viagens românticas e momentos descontraídos: "Minha Abelha, hoje seria o dia em que iríamos celebrar o seu aniversário. Mas a vida é cheia de reviravoltas, e você se foi cedo demais deste mundo", desabafou o viúvo, que também é cantor.

"Quero que saiba que, apesar da saudade, em datas como hoje eu só consigo me lembrar dos momentos felizes que vivi ao seu lado. Foram tantas risadas, tantas histórias compartilhadas… nós construímos uma vida linda juntos, não foi?", Clevinho refletiu sobre o relacionamento, que durou cerca de quatro anos.

Para finalizar, o artista agradeceu: "Ainda permanece vivo o nosso amor, os momentos felizes que vivemos juntos, as lágrimas que choramos juntos, os sorrisos que sorrimos juntos. Tudo isso ficará para sempre comigo. Nesse dia, desejo apenas agradecer a Deus pela sorte de ter te encontrado um dia e ter escrito ao seu lado a nossa história", concluiu a homenagem comovente.