Viúvo de Paulinha Abelha desabafa no aniversário da cantora: “Se foi cedo demais”

Eterna saudade! Viúvo de Paulinha Abelha presta bela homenagem no dia em que a cantora completaria 45 anos

Nesta quarta-feira, 16, seria o aniversário de 45 anos da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda de forró eletrônico Calcinha Preta. Em meio ao luto, o viúvo da artista, Clevinho, usou as redes sociais para celebrar a data e desabafar sobre a eterna saudade da esposa, que morreu por uma infecção no sistema nervoso.

Em seu perfil oficial do Instagram, Clevinho resgatou um álbum de cliques especiais ao lado da amada, em viagens românticos e momentos descontraídos: “Minha Abelha, hoje seria o dia em que iríamos celebrar o seu aniversário. Mas a vida é cheia de reviravoltas, e você se foi cedo demais deste mundo”, desabafou o viúvo, que também é cantor.

“Quero que saiba que, apesar da saudade, em datas como hoje eu só consigo me lembrar dos momentos felizes que vivi ao seu lado. Foram tantas risadas, tantas histórias compartilhadas… nós construímos uma vida linda juntos, não foi?”, Clevinho refletiu sobre o relacionamento, que durou cerca de quatro anos.

Para finalizar, o artista agradeceu: “Ainda permanece vivo o nosso amor, os momentos felizes que vivemos juntos, as lágrimas que choramos juntos, os sorrisos que sorrimos juntos. Tudo isso ficará para sempre comigo. Nesse dia, desejo apenas agradecer a Deus pela sorte de ter te encontrado um dia e ter escrito ao seu lado a nossa história”, concluiu a homenagem comovente.

A cantora de forró faleceu no dia 23 de fevereiro do ano passado, mas estava internada desde o dia 11, depois de passar mal após realizar uma turnê em São Paulo com sua banda. O laudo definitivo apontou que Paulinha morreu por uma infecção que comprometeu diversos órgãos do corpo, por isso, ela também apresentava problemas renais.

Quem é a nova vocalista do Calcinha Preta?

Um ano após a morte da vocalista Paulinha Abelha, a banda de forró eletrônico anunciou sua nova formação. O grupo contratou uma cantora natural de Recife para se juntar ao ao lado de Bell Oliver, Daniel Diau e Silvânia Aquino. Saiba todos os detalhes sobre a nova vocalista do Calcinha Preta.