Viúvo de MC Kátia se despede da cantora e comove fãs: "Grande amor da minha vida"

Viúvo de MC Kátia se despede da artista em depoimento nas redes sociais; veja

O músico e canto LD da Favelinha deixou um recado comovente nas redes sociais neste domingo, 13. É que ele se despediu de MC Kátia, sua então esposa. A cantora morreu aos 47 anos após lutar contra complicações da retirada de um mioma.

No recado, o cantor deixou uma mensagem singela e classificou a pioneira do funk como "grande amor" de sua vida. A mensagem gerou comoção entre os fãs redes sociais que estão deixando muitas mensagens com homenagens para a artista.

"Gente, é com muita tristeza no meu coração que venho informar o falecimento do meu grande amor da minha vida, Kátia", escreveu ele no perfil do Instagram da cantora. A mensagem está gerando repercussão.

A notícia da morte de MC Kátia foi revelada neste domingo. Sua partida ocorreu poucos dias após a cantora passar pela amputação de uma parte da perna, em decorrência de complicações de uma cirurgia para retirada de um mioma no útero. Além disso, a artista apresentava diversas outras condições de saúde.

QUEM FOI MC KÁTIA?

Considerada pioneira do funk carioca, ela começou sua trajetória nos anos 2000. Na época, a artista trabalhava como auxiliar de serviços gerais e era mãe solteira, mas viu sua vida mudar com o lançamento da canção “Ah tá vai me pegar”.

Katia também ganhou notoriedade com a música “Palinha de hematoma”, na mesma gravadora que lançou Anitta. Além do sucesso solo, a cantora também levava o público à loucura com duelos ao vivo com a cantora MC Nem, as duas, inclusive, chegaram a protagonizar forte rivalidade no funk carioca.

Em 2008, a funkeira precisou pausar a carreira depois de sofrer um acidente. Nos anos seguintes, ela não retornou aos palcos, pois lidava com uma depressão segundo informações divulgadas pelo Jornal Extra na época. Mas em 2020, algumas de suas canções voltaram a viralizar nas redes sociais.