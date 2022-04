Viúva do sertanejo Maurílio se emociona em encontro com Murilo Huff: ''Representa tantas coisas''

Luana Ramos, viúva do cantor Maurílio, foi a show de Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, e desabafou sobre o período difícil que passaram

A viúva do cantor Maurílio (1993 - 2021) compartilhou com seus seguidores um momento especial em sua vida após a partida precoce do marido.

Luana Ramos, esposa do sertanejo, que faleceu no final do ano passado após sofrer tromboembolismo e três paradas cardíacas, marcou presença em show de Murilo Huff (26), ex de Marília Mendonça (1995 - 2021), que partiu um mês antes da morte de Maurílio, vítima de acidente aéreo.

Em seu feed no Instagram, na segunda-feira, 11, Luana publicou um registro ao lado de Murilo e refletiu sobre o encontro e o apoio que recebeu do artista no momento delicado.

"Essa foto representa tantas coisas, tantos sentimentos... Foi tirada no @nopelo360, evento incrível, festa linda... E eu estava me sentindo sozinha. Rodeada de milhares de pessoas, na companhia de colegas super felizes, dispostos a me animar! Mas o sentimento de vazio em alguns momentos era enorme! Aquele 'Está faltando algo', 'Não estou completa'", começou escrevendo.

Ela não deixou de ressaltar a falta que sente do amado, que era dupla de Luiza (30): "Olhei várias vezes pro lado e imaginei o Maurílio ali na minha frente curtindo, cantando de olho fechado, se divertindo. Cada música que eu sabia que ele gostava, cada participação de colegas de trabalho que ele admirava, eu via e imaginava a reação dele a todo instante. E assim eu me senti a noite inteira: deslocada, sozinha. Mesmo sabendo que não estava".

"E aí, no final da noite, Murilo me presenteou com suas palavras, sua força, seu abraço. 'Como você está? Me dê um abraço... Vai passar!'. E com a certeza de cada palavra que você me disse ali, me fez acreditar que vai ficar tudo bem mesmo. Obrigada por ontem", agradeceu pelo carinho de Murilo ao finalizar o texto.

Nos comentários do post, Murilo deixou mais uma mensagem de apoio: "Conta sempre comigo nega! Vai ficar tudo bem".

"O abraço de quem sabe o que é essa dor. Vocês são dois grandes exemplos! não esquece do mais importante: vai passar!", "Que lindos. Vocês dois são exemplo de força, viu? Não esquece disso", "Me emocionei com essa foto e com suas palavras, dois jovens arrebentados pela dor tentando seguir e colocar um sorriso no rosto. Deus os proteja e os abençoe", disseram alguns fãs.

Luiza homenageia Maurílio com tatuagem

A cantora Luiza eternizou sua amizade com Maurílio e fez uma linda homenagem ao parceiro musical com uma tatuagem acima do peito esquerdo, com a frase "é que a saudade dói no peito".

"No meu coração, na minha memória, agora na minha pele, do lado esquerdo do peito, pra sempre...", escreveu ela ao legendar a postagem.

